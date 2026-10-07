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7 de octubre de 2026
Crédito local.

"El Libro con Alas" de Pablo Andrés Rial fue declarado de Interés Provincial

"El Libro con Alas", una original creación que cambia el modo tradicional de la lectura, es la nueva obra del escritor de la región Pablo Andrés Rial.

Pablo Rial y su creación.&nbsp;

Pablo Rial y su creación. 

La obra del joven escritor de la región es una original creación que cambia el modo tradicional de la lectura. Esta creación genera que el lector de enfrente a una "literatura expandida" y lo transforma en una suerte de "coautor" del texto.

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Este "Libro con alas" está compuesto de una página central y dos solapas laterales. Intercambiando las partes, las poesías del autor se puede leer de distintas formas e intercambiando el orden original del texto.

Un reconocimiento para "El Libro con Alas"

Para Pablo Andrés Rial estos reconocimientos de "El Libro con Alas" le dan un nuevo apoyo para difundir su original creación. “Esto abre una movida bárbara para escritores, poesía visual y editoriales independientes. Considero importante para este proyecto un aval a nivel provincial”, le cuenta el escritor a La Unión.

El escritor presentando su libro.

El escritor presentando su libro.

Al margen de estos reconocimientos, el escritor sigue adelante con su proyecto presentándolo en las escuelas de la región. “Estuve siendo convocado y aún continúa por escuelas para presentar este recurso como medio pedagógico y didáctico para el ámbito educativo. Y estamos en las últimas etapas con la UNAB para imprimir los primeros ejemplares de poemas con este diseño”, cuenta el escritor.

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