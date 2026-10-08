Luis Guillón: Edesur deberá pagar más de $3 millones por cortes de luz reiterados

caUna pareja de Luis Guillón, en el partido de Esteban Echeverría, obtuvo un fallo judicial favorable contra Edesur por las reiteradas interrupciones del servicio eléctrico. Según los registros incorporados al expediente, los usuarios acumularon 67.697 minutos sin luz durante varios años y recibirán una indemnización de más de $3 millones, más intereses.

La Justicia Civil y Comercial Federal condenó a Edesur a indemnizar a una pareja de Luis Guillón por los perjuicios ocasionados por las deficiencias en el suministro eléctrico. La resolución reconoció tanto daños materiales como las consecuencias personales que sufrieron los usuarios durante los cortes.

Crédito local. "El Libro con Alas" de Pablo Rial fue declarado de Interés Provincial

La información fue publicada por Ámbito y replicada por medios de la región, a partir de tres sentencias recientes vinculadas con interrupciones del servicio eléctrico en el sur del Conurbano bonaerense.

El monto fijado para el caso de Luis Guillón asciende a $3.145.980,30 más intereses, luego de que la Justicia evaluará los registros de los cortes y los perjuicios denunciados por la pareja.

Más de 47 días acumulados sin electricidad

Un informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), incorporado al expediente, contabilizó 67.697 minutos sin suministro, equivalentes a 1.128 horas y 17 minutos. El tiempo acumulado supera los 47 días, aunque las interrupciones se distribuyeron a lo largo de varios años.

Durante esos períodos, los usuarios denunciaron pérdidas de alimentos, falta de agua corriente y alteraciones en sus actividades cotidianas.

Cómo se calculó la indemnización

En su defensa, Edesur sostuvo que el contrato de concesión establece márgenes de tolerancia para las interrupciones del servicio. Sin embargo, el juez rechazó ese argumento y consideró que esos límites no eximen a la distribuidora de responder cuando los cortes provocan daños que deben ser reparados.

La sentencia estableció dos conceptos indemnizatorios:

Daño material: $1.966.237,70.

Daño moral: $1.179.742,60.

La suma de ambos rubros alcanza los $3.145.980,30, a los que deberán agregarse los intereses correspondientes.

El fallo se suma a otras resoluciones judiciales recientes por deficiencias en el suministro eléctrico que afectaron a usuarios de la Zona Sur, entre ellos vecinos de Wilde, en Avellaneda.