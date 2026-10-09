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9 de octubre de 2026
Sin vueltas.

Zaira Nara contó la verdad sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen

  1. Zaira Nara tomó la palabra para hablar de la reconciliación con Jakob Von Plessen. La noticia la había dado previamente su mamá, Nora Colosimo.

Zaira nara volvió con su ex.&nbsp;

Zaira nara volvió con su ex. 

"Volvimos, sí. Oculté la verdad porque fue como que apreté un botón y me dije: ‘A partir de ahora, lo manejo así", reconoció sin vueltas en Ahora…Quiero vale 4, su programa en DGO Stream.

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Zaira Nara, al hablar del tema, dijo que había tomado esa decisión y bajar el perfil porque tuvo relaciones muy expuestas y eso la había afectado bastante.

"Volvimos, sí. Oculté la verdad porque quería guardarme esto para mí. Tengo toda mi vida y mi familia expuesta, ¿con qué necesidad?", aseguró la modelo sobre esta reconciliación.

De todos modos, Zaira Nara reconoció el motivo por el tiempo que se tomó en dar la noticia. "Uno guarda pero llega un momento en el que todo pasa a ser una mentira si ocultas tanto. En este caso, lo guardé para mí hasta ahora", dijo Zaira Nara.

La separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Zaira Nara y Jakob Von Plessen habían anunciado su separación en septiembre de 2022, luego de años de estar en pareja y de agrandar la familia con las llegadas de Malaika y Viggo.

En ese momento, se había rumoreado que él habría estado involucrado en el famoso Wandagate porque habría cubierto a Mauro Icardi mientras el futbolista se veía con la China Suárez en París.

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