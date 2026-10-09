Zaira Nara contó la verdad sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen

Zaira Nara confirmó finalmente la reconciliación Jakob Von Plessen , el papá de sus hijos Malaika y Viggo , luego de la separación de la pareja en 2022. La noticia la había adelantado en LAM Nora Colosimo , la mamá de la modelo.

"Volvimos, sí. Oculté la verdad porque fue como que apreté un botón y me dije: ‘A partir de ahora, lo manejo así", reconoció sin vueltas en Ahora…Quiero vale 4, su programa en DGO Stream.

Donde hubo fuego. Se reconciliaron Zaira y Jakob Von Plessen: "Siempre hubo mucho amor"

Zaira Nara , al hablar del tema, dijo que había tomado esa decisión y bajar el perfil porque tuvo relaciones muy expuestas y eso la había afectado bastante.

"Volvimos, sí. Oculté la verdad porque quería guardarme esto para mí. Tengo toda mi vida y mi familia expuesta, ¿con qué necesidad?", aseguró la modelo sobre esta reconciliación.

De todos modos, Zaira Nara reconoció el motivo por el tiempo que se tomó en dar la noticia. "Uno guarda pero llega un momento en el que todo pasa a ser una mentira si ocultas tanto. En este caso, lo guardé para mí hasta ahora", dijo Zaira Nara.

La separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Zaira Nara y Jakob Von Plessen habían anunciado su separación en septiembre de 2022, luego de años de estar en pareja y de agrandar la familia con las llegadas de Malaika y Viggo.

En ese momento, se había rumoreado que él habría estado involucrado en el famoso Wandagate porque habría cubierto a Mauro Icardi mientras el futbolista se veía con la China Suárez en París.