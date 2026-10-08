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8 de octubre de 2026
Donde hubo fuego.

Se reconciliaron Zaira Nara y Jakob Von Plessen: "Siempre hubo mucho amor"

Zaira Nara y Jakob Von Plessen se dieron una nueva oportunidad a cuatro años de la separación. La noticia la confirmó Nora Colosimo, la mamá de la modelo.

Zaira Nara se reconcilizó con su ex.&nbsp;

Zaira Nara se reconcilizó con su ex. 

“Cuando una se separa, es ahí recién cuando conocés a la otra persona. Ellos son dos muy buenas personas, siempre hubo mucho amor y se respetaron mucho”, explicó Nora Colosimo cuando confirmó la reconciliación en el ciclo de América TV.

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Además, contó que a Zaira Nara la pone incómoda hablar sobre su vida privada en público, pero la autorizó a dar la noticia en LAM. "Ellos son dos muy buenas personas, siempre hubo mucho amor y se respetaron mucho”, contó Nora Colosimo sobre su hija y Jakob Von Plessen.

Además, Nora Colosimo se mostró muy contenta por la reconciliación de su hija menor con el papá de sus hijas. “La familia no se rompió porque son muy buenos padres”, explicó la madre de Wanda Nara. Por otro lado, no quiso dar detalles si Jakob Von Plessen regresó a la casa familiar.

La separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Zaira Nara y Jakob Von Plessen habían anunciado su separación en septiembre de 2022, luego de años de estar en pareja y de agrandar la familia con las llegadas de Malaika y Viggo.

En ese momento, se había rumoreado que él habría estado involucrado en el famoso Wandagate porque habría cubierto a Mauro Icardi mientras el futbolista se veía con la China Suárez en París.

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