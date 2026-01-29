Parque Finky: se viene un encuentro para disfrutar de la naturaleza

El Parque Finky es uno de los espacios más visitados por los vecinos.

Por el Día de la Educación Ambiental y los Humedales, en el Parque Finky de Turdera habrá diferentes actividades gratuitas organizadas por el Municipio para seguir promoviendo el cuidado del ambiente y los recursos naturales.

La jornada se realizará este sábado en el predio ubicado sobre San Basilio 771. A las 17 habrá una nueva edición de Guardianes de la Huerta, una actividad didáctica para que las familias aprendan sobre agroecología, cultivos y alimentos. La idea es que se lleven todos los conocimientos e instrucciones para armar huertas en sus casas y los cuidados especiales durante el verano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ambiente Lomas (@ambientelomas) Por su parte, a las 17.45 habrá una charla en el aula ambiental sobre plantas acuáticas, de ribera y humedal. Mientras que a las 18.15 realizarán una recorrida guiada por el humedal del Finky para observar a diferentes especies aves como golondrinas, gallinetas y pollonas. Los especialistas también hablarán sobre la importancia de los entornos naturales en la ciudad y la importancia de su protección y conservación.

El cierre del encuentro será a las 19 con números musicales. Además de su flora y fauna nativa, el humedal cumple un rol fundamental ante los impactos del cambio climático ya que puede absorber el agua de las lluvias y regular la temperatura cuando hay olas de calor. Toda esta zona del Finky está rodeada por un circuito, un área de descanso y miradores con vista panorámica.

Ambiente: siguen las actividades en la Reserva y los parques Durante febrero, en la Reserva Santa Catalina y en los diferentes parques de Lomas continuarán las actividades ambientales gratuitas para que los vecinos estén en contacto con la naturaleza y aprendan nuevos hábitos saludables. En la web del Municipio está el cronograma completo y los formularios para anotarse.

Compartí esta nota en redes sociales:







