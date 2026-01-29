jueves 29 de enero de 2026
29 de enero de 2026
Ambiente.

Parque Finky: se viene un encuentro para disfrutar de la naturaleza

Por el Día de la Educación Ambiental y los Humedales, en el predio de Turdera habrá diferentes actividades gratuitas.

El Parque Finky es uno de los espacios más visitados por los vecinos.

Por el Día de la Educación Ambiental y los Humedales, en el Parque Finky de Turdera habrá diferentes actividades gratuitas organizadas por el Municipio para seguir promoviendo el cuidado del ambiente y los recursos naturales.

La jornada se realizará este sábado en el predio ubicado sobre San Basilio 771. A las 17 habrá una nueva edición de Guardianes de la Huerta, una actividad didáctica para que las familias aprendan sobre agroecología, cultivos y alimentos. La idea es que se lleven todos los conocimientos e instrucciones para armar huertas en sus casas y los cuidados especiales durante el verano.

Por su parte, a las 17.45 habrá una charla en el aula ambiental sobre plantas acuáticas, de ribera y humedal. Mientras que a las 18.15 realizarán una recorrida guiada por el humedal del Finky para observar a diferentes especies aves como golondrinas, gallinetas y pollonas. Los especialistas también hablarán sobre la importancia de los entornos naturales en la ciudad y la importancia de su protección y conservación.

El cierre del encuentro será a las 19 con números musicales. Además de su flora y fauna nativa, el humedal cumple un rol fundamental ante los impactos del cambio climático ya que puede absorber el agua de las lluvias y regular la temperatura cuando hay olas de calor. Toda esta zona del Finky está rodeada por un circuito, un área de descanso y miradores con vista panorámica.

