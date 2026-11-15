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15 de noviembre de 2026
Emoción y orgullo.

La visita del papa León XIV y las huellas de la fe en Lomas

A veces asociamos la historia de la Iglesia con grandes templos y ceremonias. Pero hay otra historia, menos visible, que se construye todos los días con educación, solidaridad y trabajo comunitario.

Diario La Unión | Sergio Lapegüe
Por Sergio Lapegüe
La visita del papa León XIV y las huellas de la fe en Lomas.

La visita del papa León XIV y las huellas de la fe en Lomas.

El Cottolengo es un gran ejemplo. Su historia comenzó en 1935, cuando san Luis Orione colocó la piedra fundamental de una institución destinada a acompañar a los más vulnerables. Con los años se convirtió en un hogar para cientos de personas con discapacidad.

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Allí, León XIV se reunió con residentes, trabajadores y voluntarios y dejó una reflexión que vale la pena guardar: "el progreso de una nación también se mide por cómo recibe a las personas con discapacidad". Me quedé pensando en eso. Porque a veces asociamos la historia de la Iglesia con grandes templos y ceremonias. Pero hay otra historia, menos visible, que se construye todos los días con educación, solidaridad y trabajo comunitario.

En Lomas tenemos muchos ejemplos. Uno de ellos fue monseñor Alejandro Schell, un sacerdote de origen alemán que llegó en 1931 a la parroquia Nuestra Señora de la Paz y se convirtió en una figura inolvidable de nuestra ciudad. Impulsó la educación católica y acompañó el crecimiento de una diócesis que daba sus primeros pasos. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un cura cercano, de esos que saludaban por la calle y conocían a las familias.

Y si hablamos de fe e historia, a mí se me viene a la cabeza la Catedral de Lomas. Allí se casaron mis padres, allí me bautizaron, hice la primera comunión y, años después, me casé con Silvia. Por eso me emocionó saber que el obispo Jorge Lugones le regaló al Papa una réplica de Nuestra Señora de la Paz, nuestra patrona. Una imagen tan ligada a la identidad de Lomas llegó a las manos del Pontífice.

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También vale recordar las iniciativas solidarias nacidas alrededor de las parroquias y del histórico Círculo Católico de Obreros, que durante generaciones reunió a familias y sostuvo tradiciones queridas por los vecinos. No hace falta compartir una creencia para valorar esas historias. Detrás de cada obra hay personas que dedicaron tiempo y esfuerzo a los demás. Y esa también es nuestra identidad.

La visita de León XIV duró apenas unas horas en el sur del conurbano, pero nos dejó una invitación que puede durar mucho más: mirar lo que tenemos cerca, reconocer a quienes construyeron comunidad antes que nosotros y preguntarnos qué podemos hacer hoy por nuestros vecinos. Te lo quería contar. ¡Hasta la semana que viene, amigos!

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