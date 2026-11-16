El lazo histórico entre Matías Sproat y Brown de Adrogué llegó a su fin. El Chueco, uno de los últimos ídolos de la institución, no seguirá la próxima temporada en el Tricolor. El futbolista de los dos ascensos a la (hoy) Primera Nacional y de goles que perdurarán a través del tiempo cerró definitivamente otro ciclo.

Matías Sproat volvió a Brown de Adrogué en 2024, lo tocó el descenso a la Primera B, otro año de estabilidad en la categoría y el que se cerró con la salvación en la última fecha con la victoria frente a Argentino de Quilmes .

“Hoy queremos detenernos un segundo, mirar para atrás y decirte GRACIAS, querido Matías Sproat ”, anunció el club a través de sus redes sociales.

“Gracias por tu trayectoria en nuestro club, por tu entrega, por tu compromiso inclaudicable por nuestros colores y por haber siso parte de las páginas más gloriosas de nuestra historia”, continuó el comunicado de despedida.

A los 38 años el oriundo de La Plata entregó todo por la camiseta. Se vació esta temporada dando la cara en el momento más duro, cuando los resultados parecían condenar al equipo al descenso. Siempre puso al club por encima de todos, fue autocrítico y pudo cumplir con el objetivo de la salvación.

Matías Sproat y sus momentos consagratorios

Brown de Adrogué recordó le recordó que “fuiste protagonista de los dos ascensos a la Primera Nacional, en 2013 y en 2015. Los que nos pusieron para siempre en el mapa del fútbol argentino”. El primero fue vía Torneo Reducido, en dos finales ante Almagro y una infartante definición por penales en José Ingenieros. El segundo, con un agónico 2-1 en tiempo de descuento en Morón, llegando desde atrás y robándoles la ilusión a Estudiantes de Buenos y Defensores de Belgrano, que en esa última fecha empataron entre sí.

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“Y como si fuera poco, el autor de goles que ningún hincha del Trico va a olvidar jamás como aquel ante Temperley para meternos en el Reducido que finalmente nos llevaría a la B Nacional o aquel en Avellaneda para alcanzar la victoria más relevante de nuestra historia frente a Independiente”, continuó.

Una carrera forjada entre la lucha y el esfuerzo

El cierre de la despedida enumeró los “tres ciclos, más de 300 partidos con esta camiseta, capitán, referente y un ejemplo dentro y afuera de la cancha. Esta siempre va a ser tu casa. ¡GRACIAS POR TODO CHUECO!

Entre varios comentarios, el propio Matías Sproat respondió: “Muchas gracias!! Toda historia tiene un final y llegó la nuestra Trico querido!! Le juro que dejé todo y más, abrazo grande para todos.

Brown de Adrogué despidió a su capitán.

La primera etapa de Matías Sproat en Brown de Adrogué fue entre 2012 y 2017, con un breve paso por Barracas Central. Volvió en 2020 permaneciendo hasta 2022 y finalmente pegó la vuelta en 2024 para disputar tres temporadas.

Surgido de las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata, el Chueco también jugó en El Porvenir, Tristán Suárez, Comunicaciones, Sport Boys (Perú), Villa San Carlos, Juventud Antoniana (Salta) y Talleres de Perico (Jujuy).