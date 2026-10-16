Bruno Báez, goleador de Brown de Adrogué: "Que haya vuelto así..."

Como en una película de aventuras, los “Piratas” van al rescate de Brown de Adrogué . Uno, Adrián Czornomaz , timonea el barco desde el banco. El otro, Bruno Báez , lo lleva a buen puerto con sus goles dentro del campo de juego.

El delantero ingresó para el segundo tiempo en reemplazo de Nicolás Meaurio y a los 34 minutos marcó el 1-0 frente a Sportivo Dock Sud , para quedar como goleador del Tricolor en la temporada de la Primera B con ocho gritos.

Para el artillero de Rufino todo fue felicidad “por la victoria y más por volver a jugar. Sabíamos que necesitábamos ganar y lo hicimos. Los de abajo también sumaron, así que vale más el triunfo, pero no nos podemos relajar”.

El exDeportivo Laferrere dejó atrás las lesiones y en diálogo con Cadena Tricolor explicó estuvo “un mes con la lesión del aductor, volví a jugar con San Carlos, después el clásico que tuve la mala suerte de errar el penal, no pudimos ganar y me volví a desgarrar en ese partido. Un mes afuera de vuelta con todo lo que eso significa para volver a sentir confianza con mi cuerpo, con la pelota. Qué haya vuelto así es muy gratificante para mí”.

Bruno Báez volvió a jugar tras la lesión.

Brown de Adrogué podría asegurar la permanencia este fin de semana si gana y pierde la UAI Urquiza. “Quedan tres fechas, no podemos regalar nada. Tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y sabemos que dependemos de nosotros. Jugar lo que queda como finales”, afirmó Bruno Báez.

Lo que se viene para el Tricolor

Lo que viene no es sencillo: Comunicaciones, partido que se jugará en el estadio Alfredo Ramos y al que catalogó como “durísimo” para Brown de Adrogué. “No solo porque es un equipo que está peleando por entrar al Reducido y se van a jugar todo. Creo que al equipo igual le sientan bien las canchas grandes, así que iremos a Comunicaciones a sumar”, destacó el futbolista formado en Arsenal.

"Bruno Báez"Por el gol del jugador de Brown de Adrogué ante Dock Sud. https://t.co/P3284XPqst — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 12, 2026

Por la 40º fecha de la Primera B, Comunicaciones recibirá a Brown de Adrogué, en Agronomía, con el arbitraje de Ariel Cruz, secundado por Hernán Antola y Arnaldo Melgarejo. Cuarto árbitro: Leandro Fedele. TV: LPF Play, desde las 15.

Cerrando y sobre las dificultades que atravesaron ante Sportivo Dock Sud, sostuvo que “cuando tenés un jugador más se facilitan un poco más las cosas. Creo que igualmente nos costó la circulación de juego, los primeros minutos del segundo tiempo no estuvimos precisos. Empujamos siempre, faltaba solamente el gol, por suerte llegó faltando 10 minutos y sirvió para ganar”.