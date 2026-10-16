Trasladaron de cárcel al asesino de Laura Rivero y Thiago: "Tenemos miedo"

La familia de Laura Rivero y su hijo Thiago Castro volvió a manifestar su preocupación por una decisión judicial que, según denunció, le fue comunicada de manera informal y sin aviso previo. “Tenemos miedo de que pueda llegar a escapar”, advirtieron.

Según contó a La Unión Lorena Rivero , hermana de Laura y tía de Thiago, Marco Antonio Lasserre , condenado a prisión perpetua por el doble crimen ocurrido en Parque Barón , fue trasladado desde la cárcel de Sierra Chica al penal 30 de Alvear.

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La mujer expresó a este medio su indignación por la falta de información y el temor que les genera que el condenado esté alojado en una unidad penitenciaria más cercana a su entorno familiar.

“Esta Justicia siempre va del lado de los asesinos dando beneficios; los únicos perjudicados somos los familiares”, lamentó, Lorena, quien se enteró del traslado al acercarse a los tribunales para seguir de cerca la causa. La medida se habría concretado en junio, pero la familia no recibió una notificación previa.

Laura Rivero fue asesinada junto a su hijo, Thiago.

El cambio de penal encendió las alarmas entre los allegados de las víctimas, que temen por las consecuencias que podría tener para su seguridad. “Tenemos miedo de que pueda llegar a escapar”, advirtió Lorena.

El doble crimen que conmocionó a Parque Barón

El 3 de abril de 2019, Laura Rivero y su hijo Thiago, de seis años, fueron asesinados a puñaladas en una vivienda de la calle Federico García Lorca al 171, en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora.

El autor fue Marco Antonio Lasserre, pareja de Laura, quien atacó a la mujer y al nene. Después del doble crimen, tomó como rehenes a vecinos que habían intentado auxiliar a las víctimas y escapó en una camioneta. La fuga terminó cuando chocó a pocas cuadras y fue detenido.

En 2021, Lasserre fue condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado de Laura, cometido en un contexto de violencia de género y con alevosía, y por el homicidio agravado por alevosía de Thiago.