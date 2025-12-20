sábado 20 de diciembre de 2025
Joaquín Ruffo.

El nene asesinado en Lomas de Zamora dejó una escalofriante señal: "Casa: miedo"

En una tarea escolar, escribió un mensaje que mostraba el peligro que corría en su casa de Lomas de Zamora. La docente no hizo nada.

Joaquín Ruffo, el nene asesinado por su padre en Lomas de Zamora.

Joaquín Ruffo, el nene asesinado por su padre en Lomas de Zamora, había dado terribles señales sobre el peligro que corría en los días previos al homicidio. En su cuaderno escolar, había escrito que sentía miedo en su casa. La docente no hizo nada al respecto y crece la indignación.

El cruel asesinato del nene de 8 años sigue sumando capítulos estremecedores. Esta vez, se conoció un mensaje que Joaquín había dejado en una tarea escolar, donde dejaba en claro el calvario que vivía.

“Teniendo en cuenta todas estas emociones, escribí qué palabras corresponden a cada lugar o experiencia”, decía la consigna. Entre todos los ítems, Joaquín dejó una respuesta contundente al hablar de su hogar: “Casa: miedo”.

El nene asesinado pidió ayuda

casa miedo
El mensaje del nene asesinado en Lomas de Zamora.

Insólitamente, la maestra que corrigió esa tarea no se dio cuenta de la gravedad de las palabras de Joaquín. Ya sea por distracción o inacción, corrigió el cuaderno como si nada pasara. “¡Súper!”, escribió la docente con lapicera verde, y colocó un tilde al lado de ese mensaje de Joaquín.

Natalia Ciak, la mamá de Joaquín, fue inmediatamente al Colegio French de Banfield después de ver esa tarea. Intentó hablar con la docente y con los directivos de la escuela, pero no tuvo respuesta. La situación tuvo un giro tétrico: días después, Joaquín fue asesinado por su padre, Alejandro Ruffo.

La madre del nene y su abogado iniciaron una demanda por daños y perjuicios contra el Colegio French, ya que nadie se hizo responsable de esa situación. Denunciarán la negligencia de la docente y de las autoridades.

