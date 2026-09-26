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26 de septiembre de 2026
Mató a su hijo.

Caso Nahuel Godoy: las primeras pericias descartaron que el acusado sea inimputable

Néstor Godoy está detenido por el crimen de su hijo de 12 años y ahora enfrenta una acusación más grave. Será sometido a más evaluaciones.

Nahuel Godoy tenía 12 años y diagnóstico de autismo.

Nahuel Godoy tenía 12 años y diagnóstico de autismo.

El hombre que se entregó en Lomas de Zamora tras confesaron el asesinato de su hijo de 12 años en Rafael Calzada fue sometido a las primeras pericias para deteminar su estado de salud mental, en el marco de la investiación por el filicidio ocurrido el 1° de agosto pasado.

Según pudo averiguar La Unión, las distintas evaluaciones de profesionales a pedido de su defensa no establecieron la existencia de una alteración mental que permita sostener que Godoy no comprende la criminalidad de sus actos.

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Mientras es monitoreado de manera constante por los equipos médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense, los informes incorporados al expediente, por ahora, constataron que ccel detenido no reune criterios compatibles con un trastorno mental agudo. En paralelo, también fue atendido por el área de Neurología, donde se indicó la realización de estudios y tratamiento médico.

De esta manera, aunque todavía resta concretar la pericia psicológica formal, la hipótesis de una eventual inimputabilidad no aparece respaldada por las evaluaciones realizadas hasta el momento.

El acusado est&aacute; detenido con prisi&oacute;n preventiva.

El acusado está detenido con prisión preventiva.

Una acusación más grave

La situación procesal de Godoy se agravó en los últimos días. La Justicia modificó la calificación legal del hecho y ahora está acusado de "homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por el propósito de causar sufrimiento a su expareja, en un contexto de violencia familiar y de género".

Nahuel, de 12 años y con diagnóstico de autismo, fue asesinado el 1° de agosto en una vivienda de Rafael Calzada. Horas después, su padre se presentó en la Comisaría Primera de Lomas de Zamora y confesó el crimen. Desde entonces permanece detenido.

Mientras avanza la causa, la Justicia deberá incorporar la pericia psicológica pendiente y continuar evaluando los distintos elementos que permitan determinar las circunstancias del crimen y la responsabilidad penal del acusado.

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