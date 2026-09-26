La acusación contra el asesino de Nahuel Godoy: para la Justicia, mató a su hijo para hacer sufrir a su ex

La causa por el crimen de Nahuel Godoy sumó una importante novedad judicial: la Justicia agravó la acusación contra su padre, Néstor Rubén Godoy , quien permanece detenido por el asesinato del niño autista de 12 años ocurrido en Rafael Calzada el 1° de agosto pasado.

Según surge de la resolución judicial, a la que pudo acceder La Unión , Godoy quedó señalado como presunto autor de un “homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por el propósito de causar sufrimiento a su ex pareja, en un contexto de violencia familiar y de género”.

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La nueva calificación incorpora agravantes que no estaban contemplados en la imputación inicial y profundiza la hipótesis de que el crimen no sólo tuvo como víctima directa al niño, sino que habría estado vinculado con un propósito de provocar un grave sufrimiento a su madre.

Godoy ya tenía dictada la prisión preventiva y continuará detenido mientras avanza la investigación. Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo elementos para reconstruir las circunstancias que rodearon el crimen y determinar cómo se produjo el ataque contra Nahuel.

Néstor Godoy está detenido por el crimen de su hijo.

Crimen entrega en Lomas de Zamora

Nahuel, de 12 años y con diagnóstico de autismo, fue encontrado muerto el 1° de agosto en una vivienda de Rafael Calzada. Los investigadores establecieron que había sufrido lesiones gravísimas.

Horas después, su padre se presentó por sus propios medios en la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora y confesó haberlo asesinado. Desde entonces permanece detenido.

Durante la investigación, la fiscalía avanzó sobre el contexto familiar y la relación entre Godoy y la madre de Nahuel. Ambos estaban separados y tenían un régimen de visitas mediante el cual el hombre retiraba al niño los viernes y lo devolvía los domingos.

La hipótesis de que el asesinato pudo haber tenido como finalidad causar un profundo daño emocional a la madre ya había sido incorporada entre las líneas investigativas del caso.