Adrián Czornomaz: "Creemos en nosotros y en competir a muerte"

Brown de Adrogué acumuló una buena rachita en la Primera B en su titánica pelea por evitar la pérdida de categoría. Quedan cuatro fechas, 12 puntos clave donde el equipo de la dupla Adrián Czornomaz -Marcelo Barrera buscará contra viento y marea permanecer firme para salir delante de este angustiante trance.

El triunfo ante Sportivo Dock Sud (1-0) le permitió mantener la diferencia de cuatro puntos respecto a la UAI Urquiza, que venció a Real Pilar. Al momento del gol de Bruno Báez en Adrogué llegó el de Enzo Díaz en Villa Lynch.

Son siete finales desde que llegamos, vamos partido a partido, creo que hemos sumado buenos puntos, pero no alcanzan para salir de esta situación Son siete finales desde que llegamos, vamos partido a partido, creo que hemos sumado buenos puntos, pero no alcanzan para salir de esta situación

Después de varias frustraciones el Tricolor logró ver algo de luz. Y en este tramo final de temporada Adrián Czornomaz destacó “las ganas que tienen de revertir la situación en la que estábamos, en la que seguimos, pero sacando resultados y sumando puntos alcanzamos a dos rivales como Flandria y CADU que también se están metiendo con nosotros en esta lucha por la permanencia”.

Adrián Czornomaz: “Siete finales”

Si arriba se sacan chispas por el ascenso directo y los cupos para el Torneo Reducido, la batalla de la parte baja de la tabla también merece atención. Respecto a cómo afronta el plantel ese desafío, el máximo goleador histórico de la Primera Nacional en su etapa de futbolista explicó que “son siete finales desde que llegamos, vamos partido a partido, creo que hemos sumado buenos puntos, pero no alcanzan para salir de esta situación”.

El equipo de Adrián Czorniomaz ganó un partido clave ante Dock Sud.

Y que en ese pensamiento “queda pensar solamente en Comunicaciones, cómo planificar el partido, cómo vamos a jugarlo en una cancha que es distinta a la que a la que hacemos de local y contra un rival que está peleando para entrar al Reducido. Todo va a ser más exigente y por lo tanto tenemos que llegar bien mentalmente a un partido re contra difícil”.

Brown de Adrogué captó el mensaje

El camino transitado estuvo lleno de piedras, la temporada se “comió” dos técnicos (Pablo Nieva y Jorge Vivaldo) y en poco tiempo el Pirata Czornomaz y Marcelo Barrera lograron llegarles al plantel. “Tenemos un equipo que entiende lo que tratamos de transmitirle, dejan todo adentro de la cancha, no jugamos tan bien, pero era un partido especial. Estamos bien, todos juntos, creemos en cada uno de nosotros y en competir a muerte cada parido. Eso lo están llevando a cabo muy bien”, apreció el ex DT de Argentino de Quilmes.

Agregó que sus dirigidos “dan todo, pero es difícil entrar a un partido con este ritmo y con este clima. Hay que ver que si empatás o perdés te jugás la categoría. No es fácil, hay que seguir, mentalizarse en el próximo rival".

Fecha 40 de la Primera B

De los equipos comprometidos con el descenso, el primero que jugará es la UAI Urquiza (38), que el sábado desde las 11 visitará a Liniers (44), mientras que a partir de las 13, Deportivo Camioneros recibirá a Argentino de Merlo (44).

Brown de Adrogué (42) jugará a las 15 en Agronomía contra Comunicaciones, mismo horario en el que Defensores Unidos de Zárate (41) recibirá a Deportivo Armenio y Argentino de Quilmes (44) a Flandria (42).