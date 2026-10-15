Qué necesita Los Andes para clasificar al Reducido de la Primera Nacional

La Primera Nacional entra en etapa de definiciones y Los Andes , a pesar de su mala segunda rueda, sigue manteniendo chances matemáticas de clasificar al Reducido. Si bien ya no depende de sí mismo, aún conserva una esperanza cuando restan tres fechas para la finalización de la fase regular.

El panorama no es sencillo -y menos tras la derrota ante Racing de Córdoba -, pero los números le siguen dando y a eso se aferrará el equipo dirigido por César Monasterio para seguir en carrera hasta el final.

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Hoy, con 40 unidades y ubicado en el noveno puesto, el "Milrayitas" se encuentra a siete puntos de Almirante Brown (su competidor más próximo) y a ocho de Ciudad de Bolívar y Estudiantes de Buenos Aires , cuando solo restan nueve en juego.

Esto mantiene a Los Andes con una luz de esperanza, pero la realidad marca que la misión es sumamente compleja, más aún teniendo en cuenta la floja segunda rueda del equipo: sumó apenas 11 puntos sobre 45 disputados hasta el momento.

Para seguir con posibilidades, el conjunto lomense debe aferrarse a un milagro: no solo necesita ganar los últimos tres partidos de la fase regular, sino también que alguno de sus rivales sufra una caída estrepitosa en el tramo final para quedarse con uno de los ocho lugares de clasificación.

¿Se puede caer alguno de los rivales directos de Los Andes?

Las últimas derrotas del conjunto de Lomas de Zamora allanaron el camino de Almirante Brown, Ciudad de Bolívar y Estudiantes, pero todavía no pueden cantar victoria, ya que necesitan sumar algunos puntos más para asegurar su lugar en el Reducido.

Estudiantes, uno de los rivales de Los Andes, le ganó a Morón y está en alza.

Al conjunto de Bolívar y al "Pincha" de Caseros les alcanza con dos puntos para confirmar su clasificación, mientras que el "Mirasol" necesita tres para dejar matemáticamente afuera de carrera a Los Andes.

Sin embargo, en las últimas tres jornadas no tendrán partidos sencillos y Almirante Brown es el que presenta el fixture más empinado: en la próxima fecha visitará a Colón de Santa Fe, después recibirá a Deportivo Morón y cerrará ante Godoy Cruz en Mendoza.

Estudiantes, por su parte, visitará a Godoy Cruz, recibirá justamente a Los Andes y cerrará de local frente a All Boys, que pelea por evitar el descenso. Ciudad de Bolívar, en tanto, visitará a un San Miguel necesitado de triunfos, después recibirá a Colón y en la última fecha será juez del torneo siendo visitante de Deportivo Morón.

La última chance en la Primera Nacional

A esto se quiere aferrar Los Andes de cara a la próxima jornada, en la que recibirá a All Boys con la obligación de obtener un triunfo para salvarse definitivamente del descenso y mantener viva la ilusión de pelear por un lugar en el Reducido.