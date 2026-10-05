Brown de Adrogué sumó un punto valioso ante Deportivo Merlo en su lucha por la permanencia

Brown de Adrogué sacó un punto valioso en su visita a Deportivo Merlo.

En el marco de la recta final del campeonato de la Primera B, Deportivo Merlo y Brown de Adrogué empataron 0-0 en el Estadio José Manuel Moreno. El árbitro Gastón Iglesias estuvo a cargo de un encuentro que prometía intensidad por las urgencias de ambos lados, pero que terminó diluyéndose en intenciones y fricciones en la mitad de la cancha.

El conjunto local, llegaba con la necesidad de romper una racha adversa de solo un triunfo en sus últimas doce presentaciones e intentó tomar la iniciativa en los primeros minutos. Sin embargo, careció de profundidad y volumen de juego para inquietar con seriedad el arco rival. El equipo de Adrogué, por su parte, se plantó con un esquema ordenado, apostando a replegar sus líneas y salir de contragolpe impulsado por el envión anímico que significaba su reciente goleada 3-0 frente a Camioneros.

Durante la segunda mitad, el desarrollo del partido mantuvo la misma tónica gris. Las imprecisiones en los pases finales y el desgaste físico transformaron el tramo definitivo en un trámite cortado. Ni los cambios ensayados por los entrenadores lograron romper el cero en el marcador en Merlo.

Reprobados. Deportivo Merlo y #Brown protagonizaron un aburrido 0-0 en el Parque San Martín.Al Trico se le acercó la UAI Urquiza a 4 puntos.Mirá el resumen https://t.co/LfFoYawKaL — El Show del Sur (@ElShowdelSur) October 6, 2026 El valor del punto para Brown de Adrogué Con este empate, el panorama de cara a las últimas cuatro jornadas del certamen arroja lecturas distintas para cada club. Por el lado de Brown de Adrogué, suma una unidad valiosa que le permite estirar provisionalmente a cuatro puntos su ventaja sobre la UAI Urquiza en la pelea por no descender. Da un paso corto pero firme hacia el objetivo de la permanencia.

Por su parte, Deportivo Merlo queda estancado en la mitad de la tabla con 44 unidades. Ya sin chances reales de ingresar al Reducido por el ascenso, el "Charro" buscará cerrar la temporada decorosamente sumando la mayor cantidad de puntos posibles. En la próxima fecha, el equipo del Parque San Martín deberá viajar para buscar la victoria de visitante ante Laferrere, mientras que el Tricolor volverá a su casa ante Dock Sud con el propósito de sellar definitivamente su tranquilidad en la categoría.

Compartí esta nota en redes sociales:







