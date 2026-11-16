La Heladería Veneto forma parte de la identidad de Lomas de Zamora , desde hace más de seis décadas, la familia Carrer mantiene una tradición que comenzó con la llegada de Rafael Carrer desde Italia y que hoy continúa en el corazón del barrio, ubicada en Alem 66 .

Gustavo y Marcelo Carrer, hermanos y actuales responsables del comercio, cuentan que la historia comenzó con su padre, Rafael, quien llegó a la Argentina en 1955, después de viajar en barco desde Italia. Había nacido en Preganziol , un pueblo de la región de Veneto , al norte del país y fue el nombre que años más tarde llevaría el emprendimiento familiar.

La primera heladería se fundó en 1960, en el barrio porteño de La Paternal. Cuatro años después, la familia llegó a Lomas de Zamora y abrió un local en Laprida 90 . Finalmente, en 1972, la Heladería Veneto se instaló en su actual dirección.

"Veneto es el nombre de la provincia donde nacieron los fundadores y toda la familia que migró a la Argentina", explicaron los hermanos Carrer.

La primera heladería se fundó en 1960, en el barrio porteño de La Paternal.

Una receta que atravesó generaciones

Desde sus comienzos, la heladería tuvo como premisa mantener la elaboración artesanal, conservan la receta original que tiene sus raíces en un libro que Rafael trajo de Europa.

El libro contenía las recetas básicas para elaborar helado, con las proporciones de los ingredientes y las indicaciones para trabajarlos hasta conseguir la textura característica del auténtico helado artesanal.

Los primeros tiempos también implicaba una elaboración muy diferente a la actual. La mezcla se pasteurizaba en olla de 60 litros directamente al fuego y debía ser revolverse de manera constante. Para la producción se utilizaba, entre otras herramientas, una antigua máquina Carpigiani vertical.

"Veneto es el nombre de la provincia donde nacieron los fundadores", explicaron.

Veneto testigo de cambios en Lomas de Zamora

La variedad de sabores también era mucho más acotada, limón, chocolate, vainilla, dulce de leche, sambayón, crema americana, frutilla y granizado eran algunos de los gustos originales. Con los años, la carta se fue ampliando a partir de los pedidos de los clientes y de las nuevas tendencias. Pero hay algo que no cambió: la búsqueda por conservar la esencia de aquella elaboración artesanal que llegó con Rafael desde Italia.

La historia de Veneto también permite mirar hacia atrás y recordar cómo era Lomas en las décadas del 60 y del 70. Rafael recuerda que "Lomas de noche era un desfile de gente, salían familias, grupos de amigos, y muchas parejas a disfrutar de la noche lomense". En aquellos años, incluso Laprida todavía no era peatonal, la transformación de es zona llegaría en 1979.

Veneto participará de una nueva edición de la Noche de las Heladerías.

Se viene una nueva edición de la Noche de las Heladerías

El miércoles 18 se realizará la décima Noche de las Heladerías 2026, impulsada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), de la que participaran distintas heladerías de la región, como La Veneciana, Riviera, Goya y Geppeto, entre otras. En el marco de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará del 16 al 22 de noviembre bajo el lema "El sabor de lo nuestro", "más de 500 heladerías de todo el país ofrecerán la tradicional promoción de 2×1 en ¼ kilo de helado", detallaron en su página oficial.

Como parte de la celebración, AFADHYA también presentará "Maní Split", un nuevo sabor creado especialmente para la ocasión, que combina una crema a base de maní tostado, dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal.

“Nuestro helado es una de las banderas culturales que se posiciona en el mundo como de los mejores. Es parte de nuestra identidad gastronómica. La Semana y, especialmente, esta décima edición de La Noche de las Heladerías son una oportunidad para compartirlo y seguir poniendo en valor todo lo que hay detrás de cada helado”, expresó Maximiliano Maccarrone, Presidente de AFADHYA.