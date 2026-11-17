Anuncian la nueva fecha del evento para festejar los 40 años del disco Oktubre en la Plaza Grigera de Lomas.

Con motivo de celebrar el 40 aniversario del disco Oktubre y luego de la cancelación por mal tiempo, informaron que la nueva fecha será este lunes 23 (feriado) a las 18 en la Plaza Grigera de Lomas . La jornada tendrá el objetivo de hacer un homenaje al segundo álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Oktubre es uno de los discos más elogiados por los músicos y fans. Hasta ha sido considerado por la revista Rolling Stones Argentina como uno de los cuatro mejores álbumes del rock nacional. Por eso, este evento lo organizó Gaby Palavecino en el marco del programa La Lengua Popular y cuenta con el apoyo de Cultura Lomas.

Con entrada libre y gratuita, los vecinos podrán a acercarse con su mate y reposeras para disfrutar de la música de Oktubre en vivo ya que van a presentarse distintas bandas que van a hacer su homenaje. Se trata de una celebración cultural única con invitados y con la posibilidad de escuchar, recordar y cantar todos esos temas que hicieron historia y marcaron a varias generaciones.

Los que se acerquen a esta celebración van a poder disfrutar de tres bandas: "Arlequines ", "Desorientados Rock" y "Fiesta Rock del País" que son agrupaciones Lomenses que van a estar interpretando los clásicos de los Redondos como el emblemático: "Jijiji"

También va a estar presente durante toda la jornada, la feria de artesanos y distintos invitados. Palavecino, a cargo de la jornada, anticipó que se trata de un disco que "marcó una época": "Fue publicado el 4 de octubre de 1986, en una Argentina que atravesaba su primera primavera democrática".

Oktubre fue grabado de manera independiente, sin el respaldo de un sello discográfico, con recursos mínimos y una energía que ningún estudio podría haber manufacturado. "Con canciones que hablaban de identidad, resistencia y pertenencia, el disco capturó el espíritu de toda una generación y 40 años después, su vigencia es indiscutible", destacó Palavecino.

Un evento cultural y musical

La elección de la Plaza Grigera no es casual ya que celebrar Oktubre al aire libre, en el corazón de Lomas de Zamora, con música en vivo y sin costo de entrada, es una forma de devolver a la comunidad un patrimonio cultural que le pertenece.

Anticiparon que el evento está pensado para todas las generaciones: los que vivieron el disco en tiempo real y los que lo descubrieron después. Por eso piden que no falten a la cita que invita a disfrutar con la familia, amigos y con toda la comunidad.

La conducción estará a cargo de Palavecino, quien estará acompañado por Agustina Graziano y Nahui Dorado, y está invitado Tomy Viera, periodista, conductor de Etiqueta Negra que es un programa de streaming dedicado al Rock y autor del Libro "La Miseria del viento", un libro de poesía inspirado en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.