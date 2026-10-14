Estos son videos inéditos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota de 1985

Un grupo de realizadores encontró videos inéditos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con escenas del backstage y del recital que la banda ofreció el 28 de diciembre de 1985 en el boliche Palladium , el emblemático reducto porteño.

Los videos forma parte del primer adelanto de “Buscando a Patricio Rey” , un nuevo proyecto documental dirigido por Mariano Mucci que recupera registros audiovisuales que permanecieron fuera de circulación durante cuatro décadas.

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La historia del material de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota comenzó cuando un grupo de estudiantes de cine les propuso a los músicos realizar un videoclip.

La idea fue aceptada de manera inesperada y derivó en un proyecto que incluyó al propio Indio Solari en la elaboración del guión de “Criminal Mambo”.

Después de filmar en un estudio de Buenos Aires, los realizadores recibieron la posibilidad de documentar la presentación de la banda a fines de 1985. Así, registraron el backstage y parte de aquella noche en Palladium con una cámara que utilizaba película Súper 8.

Aunque el videoclip original nunca llegó a completarse, las filmaciones lograron sobrevivir y quedaron guardadas durante décadas, hasta que ahora salieron a la luz.

Casi 40 años después de la grabación, los rollos fueron encontrados dentro de unas cajas almacenadas en el altillo de una casona de la localidad bonaerense de San Miguel.

El descubrimiento permitió recuperar imágenes de una época en la que la banda construía su identidad artística y consolidaban su vínculo con el público en escenarios del circuito musical porteño.

El resultado es un documento audiovisual que permite volver a una presentación de diciembre de 1985 y recuperar escenas inéditas de una de las bandas más influyentes del rock argentino.