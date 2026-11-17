El miércoles 18 a las 9.30, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ) realizará la instalación de un mosaico colectivo elaborado en arcilla en el marco de las actividades impulsadas por la institución en torno a la memoria .

La obra comenzó a tomar forma en abril, cuando la facultad abrió las puertas a un taller participativo de armado de mosaico colectivo, coordinado por la artista plástica y técnica ceramista Jimena Escudero .

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Bajo el nombre "Mosaico colectivo por la Memoria" , la propuesta tuvo como eje la posibilidad de construir memoria a través de una actividad artística y colectiva. Durante la jornada, varias personas participaron del armado de las distintas piezas que lo conforman,.

La actividad de abril se desarrolló en el hall central de la Facultad de Ciencias Sociales, la colocación de la obra permitirá que aquello que fue construido en grupo durante el taller quede incorporado de manera permanente al espacio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Facultad de Ciencias Sociales (@socialesunlz) El mosaico fue elaborado en arcilla.

Construir memoria desde la participación

La actividad forma parte de las acciones impulsadas por la Facultad de Ciencias Sociales a 50 años del golpe cívico-militar de 1976, con el objetivo de mantener viva la memoria y generar espacios de reflexión sobre la historia reciente.

El armado del mosaico se llevó a cabo en el marco de una serie de iniciativas desarrolladas por la institución. Entre ellas se encuentran la "Pañuelada por la Memoria" y el III Concurso Literario "Historias que florecen", propuestas que también buscan promover la participación de la comunidad en torno a la memoria.