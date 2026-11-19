Martita Fort sorprendió a todos al anunciar en las redes sociales , con un picante posteo, su abrupta separación de Juan Manuel Ramírez. La influencer y el joven uruguayo llevaban un romace de varios meses y hasta lo habían blanqueado publicamente.

En Puro Show, en El Trece, l a panelista Pochi contó que habló con el joven uruguayo y reveló que él se enteró de la ruptura por las redes sociales. “Me acabo de enterar por la historia. Me llamó la atención porque siempre fui respetuoso”, expresó sobre su separación con Martita Fort.

El dinero no es todo. Martita Fort reveló cuánto fue lo máximo que gastó en un mes

“Los uruguayos son tradicionales. Había cosas con las que él no se sentía cómodo. No tenía celos, para nada, pero tenían sus idas y vueltas”, sumó la panelista sobre la separación.

Pochi compartió al aire que Juan Manuel Ramírez contó detalles privados de su relación con Martita Fort. “Me dijo que había cosas del día a día con las que no estaba cómodo, pero que no quería hablar por respeto a Marta y a su familia, que siempre lo trataron bien”, señaló la panelista sobre el tema.

“De su parte está todo bien, pero lo sorprendió el comentario de Marta sobre las inseguridades. Dijo que él nunca se colgó de su fama ni de su plata, que siempre escapó de las cámaras porque no pertenece al mundo de los medios”, cerró “Pochi”.

El mensaje del ex de Martita Fort.

La hija de Ricardo Fort sorprendió al anunciar su separación con un filoso comentario en redes sociales. “Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida de exposición es mucha información para inseguros”, escribió en sus redes.