Murió un segundo operario de MetroGAS por la explosión en Remedios de Escalada.

La explosión y el incendio registrados en Remedios de Escalada sumaron una segunda víctima fatal: se trata de un operario de MetroGAS que permanecía internado en grave estado en la unidad de terapia intensiva del sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires.

La muerte del trabajador fue confirmada este jueves por fuentes judiciales a La Unión , y se suma a la de la primera víctima del siniestro ocurrido el viernes 13 de noviembre pasado, durante los trabajos de renovación de la red de distribución de gas en la zona de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.

Tragedia. La angustia de una comerciante de Remedios de Escalada que perdió todo en la explosión

A raíz de la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, la autopsia quedó a cargo de la Morgue Judicial de la Nación.

La investigación continúa bajo la misma carátula de " incendio o estrago culposo seguido de muerte" , mientras se realizan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.

Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada

El siniestro ocurrió cuando una máquina tunelera utilizada durante los trabajos de renovación de la red habría dañado una cañería de gas de media presión. La fuga provocó un incendio y una posterior explosión que afectó viviendas, comercios y vehículos en el centro de Remedios de Escalada.

El episodio dejó inicialmente una persona fallecida y decenas de heridos, entre ellos varios trabajadores de MetroGAS que sufrieron quemaduras de gravedad. La zona debió ser evacuada y se desplegó un amplio operativo de Bomberos, Defensa Civil y personal de emergencia.

La investigación busca establecer cómo se produjo la rotura de la cañería, qué protocolos se activaron ante la fuga y si existieron responsabilidades penales por el desenlace.