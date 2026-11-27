Será el sábado a las 15 en la Sociedad de Fomento Roca de Temperley.

Vecinos y vecinas de Temperley podrán participar de un taller gratuito para aprender sobre kéfir, probióticos y distintas formas de incorporar estos conocimientos. La actividad será este sábado a las 15 en la Sociedad de Fomento Roca , ubicada en Senillosa 310 , esquina El Zorzal .

Será un taller práctico titulado "Alimentos Vivos: Kéfir, Prebióticos y Cocina Soberana", organizado por el colectivo Cultivando Soberanía junto a la sociedad de fomento y busca generar un espacio abierto para compartir conocimientos y herramental vinculadas con la alimentación.

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"La propuesta surge de las ganas de generar espacios de encuentro y aprendizaje comunitario, donde podamos recuperar y compartir conocimientos vinculados con la alimentación", explicó Eduardo Valdez , integrante de Cultivando Soberanía.

Durante la jornada Eduardo y Andrea Ibáñez , que se conocieron en la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), donde estudiaron la carrera de Alimentos, y desde entonces comparten el interés por la soberanía alimentaria y el trabajo social, explicarán qué es el kéfir de leche, cuáles son sus características y qué diferencias existen entre los probióticos y prebióticos. También se compartirán técnicas básicas para su elaboración y conservación.

Además, habrá una demostración práctica de elaboración de kéfir y una propuesta de cocina económica y de aprovechamiento para compartir entre los presentes, La actividad también abordará el rol de la microbiota intestinal y la importancia de los prebióticos presentes en alimentos como legumbres, avena, ajo, cebolla, papa y hortalizas. Uno de los ejes de la actividad será el intercambio de nódulos de kéfir que serán entregados gratuitamente al finalizar la jornada.

Sembrar saberes y fortalecer redes en el barrio

"Compartir nódulos de kéfir es mucho más que entregar un recurso: es transmitir un saber que se reproduce, circula y se multiplica", sostuvo Valdez. La propuesta parte de una mirada sobre la soberanía alimentaria que busca recuperar la capacidad de producir alimentos, conocer qué se consume y tomar decisiones sobre la propia alimentación.

"Creemos que el conocimiento no debe ser un privilegio ni estar condicionado por la capacidad económica de cada persona", señaló y consideró importante compartir estos conocimientos ya que permiten fomentar la autonomía y, al mismo tiempo, fortalecer las redes de intercambio entre vecinos.

"Frente a un modelo que nos ubica principalmente como consumidores, proponemos recuperar nuestro lugar como productores, protagonistas y multiplicadores de saberes", expresó.

Un espacio barrial para multiplicar saberes

La actividad también se enmarca en el trabajo que la Sociedad de Fomento Roca desarrolla como espacio de encuentro en Temperley, donde impulsan propuestas de carácter social, cultural y deportivo. "Queremos que la Sociedad de Fomento Roca sea también un espacio para compartir saberes, construir organización y seguir sembrando soberanía alimentaria en el barrio", concluyó Valdez.