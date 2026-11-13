La iniciativa de Temperley para copar el Alfredo Beranger en el debut del Reducido

Temperley quiere copar el Alfredo Beranger ante Ciudad Bolívar.

Temperley puso en marcha una ambiciosa campaña para garantizar un marco imponente este sábado desde las 16, cuando reciba a Ciudad Bolívar en el Alfredo Beranger por la primera instancia del Reducido. Con el objetivo de aprovechar al máximo la localía, la institución lanzó un esquema de precios accesibles y promociones para que ningún hincha se quede afuera.

La iniciativa central pasa por incentivar la compra anticipada a través de los canales digitales. Para los socios con cuota al día, el club fijó un bono base de $10.000 para las tribunas populares 9 de Julio y Biondi adquiriéndolo de manera online, mientras que el valor en ventanilla física asciende a $15.000. Asimismo, se establecieron descuentos importantes para abonados a platea y tarifas diferenciadas para jubilados y pensionados en los sectores Pecorelli y Gilardoni.

Pensando en la familia celeste y el recambio generacional, la dirigencia también dispuso el ingreso gratuito para los socios infantiles. A esta medida se suma la apertura sin cargo para menores no socios en las dos cabeceras populares, facilitando la concurrencia masiva de los simpatizantes más jóvenes al Teatro de Turdera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atletico Temperley (@temperleyok) El valor de las entradas para los socios e hinchas de Temperley En cuanto al detalle de las plateas para socios en formato digital, la tribuna Pecorelli tiene un costo de $35.000 ($20.000 para jubilados y pensionados), mientras que la Gilardoni se ubica en $45.000 ($20.000 para jubilados y pensionados). Por su parte, el público general puede adquirir sus localidades a través de la plataforma oficial de Global Fan, con precios que oscilan entre los $45.000 y los $90.000 según el sector elegido.

En el plano estrictamente futbolístico, el equipo conducido por Nicolás Domingo llega a este cruce tras haber realizado una gran campaña que lo ubicó en el tercer puesto de la Zona B. Gracias a esa posición en la tabla general, el Gasolero contará con ventaja deportiva en este duelo a partido único: en caso de igualdad al término de los 90 minutos, Temperley avanzará directamente a los cuartos de final. Los socios ya pueden gestionar sus accesos mediante el portal AccessFan con su usuario habitual, mientras que la venta para no socios continúa abierta de forma online. Todo está dado para que el Alfredo Beranger vuelva a vivir una tarde a puro aliento en el inicio del sueño por el ascenso.

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