Autopista Presidente Perón: ordenan a Nación reforzar la seguridad en tramos inconclusos.

La Autopista Presidente Perón deberá contar con mayores medidas de seguridad en los sectores inconclusos y en aquellos habilitados que presenten fallas. Así lo resolvió la Justicia federal, que ordenó a Vialidad Nacional reforzar la prevención y mantener las tareas mientras se tramitan las apelaciones.

La resolución judicial establece que el Estado nacional debe implementar medidas urgentes para reducir los riesgos de accidentes en los sectores de la Autopista Presidente Perón que todavía no fueron terminados o presentan problemas de infraestructura.

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El fallo fue firmado por el juez federal de San Martín, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, en el marco de una presentación realizada por el Gobierno bonaerense contra Nación.

Entre las obligaciones impuestas a Vialidad Nacional figuran el refuerzo de los cierres en los accesos a los sectores que permanecen sin habilitar, la mejora de la señalización y la revisión de los sistemas de contención en los tramos abiertos al tránsito que tengan deficiencias.

Además, el organismo nacional tendrá que presentar ante la Justicia un informe sobre las acciones realizadas dentro de los 15 días posteriores a la notificación de la resolución.

Las apelaciones de Nación y Provincia

Tanto el Gobierno nacional como la administración de Axel Kicillof apelaron la decisión judicial, aunque por motivos diferentes. Nación cuestionó las obligaciones de mantenimiento y seguridad que le fueron impuestas.

La Provincia, en cambio, considera que el fallo no responde a la totalidad de su reclamo. El planteo original incluía la reactivación de las obras detenidas, la habilitación de los sectores terminados y el mantenimiento integral de toda la traza.

Por ese motivo, también solicitó que la Cámara Federal amplíe el alcance de las medidas dispuestas. Sin embargo, las apelaciones fueron concedidas con efecto devolutivo, por lo que no suspenden el cumplimiento de las obligaciones.

Los kilómetros pendientes de la Autopista Presidente Perón

El proyecto contempla un corredor de 83 kilómetros que debía conectar distintos puntos del conurbano bonaerense y funcionar como un tercer anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De ese total, actualmente hay 52 kilómetros habilitados, mientras que los 31 restantes continúan sin terminar. Los trabajos permanecen paralizados desde diciembre de 2023.

La traza atraviesa Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Merlo, La Matanza, Ituzaingó y Florencio Varela. La falta de finalización de la infraestructura genera dificultades para la circulación y situaciones de riesgo para quienes viven en las inmediaciones o utilizan ese corredor.

El proyecto de traspaso a la Provincia

En paralelo al reclamo judicial, el Gobierno bonaerense insiste con su propuesta de hacerse cargo de la autopista para completar los trabajos pendientes y garantizar su mantenimiento.

La iniciativa contempla transferir la administración a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), empresa provincial que podría financiar las intervenciones mediante un sistema de peajes.

Por el momento, no existe una definición sobre el traspaso ni una fecha confirmada para la reanudación de las obras. Mientras tanto, Nación deberá avanzar con las medidas preventivas exigidas por la Justicia.