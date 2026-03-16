Para Lucas Licht, la localía será clave para el crecimiento de Talleres de Escalada

Colombini y Enrique, los goleadores de Talleres de Escalada.

Talleres de Escalada asoma para convertirse en uno de los equipos que pelearán la Primera B. El triunfo por 2-0 ante Deportivo Laferrere puso al equipo de Lucas Licht en un puesto expectante en la tabla, a tan solo tres unidades del líder Excursionistas. Es el comienzo, pero el entrenador del Albirrojo va mostrando sus credenciales.

El entrenador destacó la “fortaleza” de sus dirigidos para hacer del Templo de Escalada un reducto inexpugnable, difícil para los visitantes. “Había que ratificar el triunfo del otro día (por Deportivo Armenio), el torneo es largo. Hicimos un gran partido, de lo mejor del torneo, nos faltó resolverlo antes, tuvimos las ocasiones y no lo pudimos hacer. Pero es importantisimo hacernos fuertes en casa, la cuenta pendiente es ganar de visitante, pero creo que este es el camino correcto”, advirtió el oriundo de Berisso sobre el presente futbolistico.

Talleres de Escalada, fuerte en casa, frágil afuera Tres jugados en Timote y Castro: 100% de efectividad. El mejor local del arranque de la temporada junto al puntero Excursionistas. Ahora, como dijo el DT, habrá que ganar afuera para cortar con la racha desde el 9 de junio de 2024. Será Atlético Ituzaingó, el próximo viernes, el final de esta pesadilla.

De aquél 1-0 ante Ferro con el gol de Nicolás Malvacio pasó una eternidad, pero el DT confía en pulverizar esa estadística. “Vamos a buscar ese triunfo que necesitamos, hace tiempo no se ganaban dos partidos seguidos, iremos por el tercero. Dos partidos de visitante es muy difícil (después va a Merlo Norte, contra Argentino), pero lo vamos a buscar como hicimos contra todos los demás”, sostuvo. En la presente temporada empató con el CADU (0-0), perdió contra Flandria (0-1) y postergó ante Brown de Adrogué por el paro de la AFA.

Lucas Licht Lucas Licht quiere cambiar la racha de visitante. Talleres de Escalada, en pleno despegue Por otra parte, para el “Bochi” Licht fue clave que un delantero pudiera convertir, ya que hasta el momento lo habían hecho Matías Samaniego y Juan Arango. “El delantero vive del gol. Para mí el ‘Oso’ (Leonel Barrios) hizo un partido increíble, el desgaste entre los dos centrales, hizo jugar al equipo, le dio descanso. Los goles van a llegar. Sabemos que los delanteros necesitan gol, por suerte lo pudo hacer ‘Nacho’ (Ignacio Colombini), el ‘Negro’ (Fernando Enrique) también pudo convertir de penal. Generamos muchas situaciones. Creo que el resultado quedó corto, pero fue justo”, afirmó el entrenador del Albirrojo. Sobre la propuesta de su equipo, Lucas Licht consideró que “Encontramos un Talleres que propone, de local o visitante jugar de la misma manera, ser protagonista y los vamos logrando. Los chicos tienen que ir agarrando más confianza, tienen para jugar mejor y los que están afuera vienen pidiendo lugar, los que entran lo hacen bien. Mantener un grupo así es muy difícil y lo estamos manteniendo”.

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