Qué dijo Maru Botana sobre la grave denuncia que recibió su esposo

Hace unos días salió a la luz en LAM , en la pantalla de América TV, una demanda judicial que involucra a Maru Botana y a su esposo, Bernardo Solá, por un supuesto caso de acoso y hostigamiento laboral por parte de una ex empleada de la pareja.

Según una ex empleada de uno de los locales de Maru Botana y su espso, la habían hecho trabajar en negro, le debían varios sueldos y, además, aseguraba que fue hostigada y que sufrió acoso laboral por Bernardo Solá.

Ángel de Brito detalló en LAM que la demanda no llegó a la instancia Judicial porque las dos partes hicieron un acuerdo previo de $50 millones.

"El 9 de diciembre pagaron la suma de 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11 mil dólares el 8 de enero y dos mil dólares por mes hasta saldar la deuda total”, agregó el periodista.

La versión de Maru Botana sobre la denuncia por acoso

Mientras que consultada por Luis Bremer parael programa “Desayuno Americano", en América TV, Maru Botana accedió a dar su palabra del caso a través de un mensaje.

"Esta chica es mala persona, ya está todo en manos de los abogados. Es una basura, además ya arreglé todo", aseguró la famosa repostera. Bremer afirmó que tenía la autorización de la pastelera para poner el audio al aire porque según ella, “es la pura verdad'.

image Maru Botana y su esposo, complicados.

Maru Botana y Bernardo Solá se casaron en 1997 y aunque la popularidad de la cocinera fue creciendo, él siempre mantuvo un perfil bajo.

Tuvieron 8 hijos, uno de ellos, Facundo, falleció en 2008 a los 7 meses, y juntos trabajaron para que la marca Maru Botana creciera.