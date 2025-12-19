El rebusque de María Eugenia Ritó en las redes sociales: "Califico tu..."

Corren tiempos difíciles para muchos artistas y en este contexto María Eugenia Ritó hace un largo tiempo está alejada de los medios luego de haber sido parte de grandes éxitos en televisión y en el teatro de revista y ahora encontró un rebusque en las redes sociales .

Se hizo viral en las redes sociales un mensaje que comentó María Eugenia Ritó desde su cuenta de X con emojis relaciones a la sexualidad, que fue restringido para menores de edad por su picante contenido.

“Califico tu miembro teniendo en cuenta factores como longitud, circunferencia y elevación. ¿Te gustaría?”, describió la exvedette para vender su emprendimiento desde el mundo virtual.

María Eugenia Rito y su rebusque en las redes sociales, luego de su paso por el teatro de revistas.

Mientras que aquellos hombres que estén interesados en el servicio que ofrece la artista la podrán contactar vía Telegram a través de un link.

La aclaración de María Eugenia Ritó en las redes sociales

En medio del furor por la propuesta en las redes sociales, Ever Zelaya fue quien aclaró el motivo de ese mensaje de María Eugenia Ritó y descartó que se trate de algo producto de un apremio económico.

"¡Hola, portales! Antes de escribir títulos, hay que informarse! @mariaeugerito no hace “Dick Rate” (calificación de penes) por falta económica, lo hace por un pedido masivo de sus fans y es un éxito, como todo lo que hace online", indicó Ever en un mensaje que fue reposteado por la propia María Eugenia Ritó.

FUENTE: nota.texto7