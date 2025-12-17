jueves 18 de diciembre de 2025
Escribinos
17 de diciembre de 2025
Fuerte.

Denunciaron al esposo de Maru Botana por acoso y hostigamiento

Bernardo Solá, esposo de Maru Botana, fue denunciado por una chica por acoso y hostigamiento laboral, según contó Ángel de Brito en LAM.

RivDHLjd

Ángel de Brito contó en LAM el conflicto judicial que involucra a Maru Botana y a su esposo, Bernardo Solá por una serie de denuncias de acoso laboral. "Por su marido, con las empleadas de uno de los locales", lanzó el conductor.

"Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía castigada por el marido de Maru Botana. Quería dar una nota, iba a dar la nota y casualmente llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo", comenzó contando el conductor de América TV.

Lee además
Wanda Nara y Vero Lozano. 
Se pudrió todo.

Por qué Wanda Nara está furiosa con Vero Lozano
La China Suárez tendrá fuertes escenas en En el barro. 
¡Ups!

Cuál es preocupación de la China Suárez por sus escenas de sexo

Embed

Luego, Ángel de Brito leyó parte de la causa: "Una exempleada de Maru Botana que trabajaba en su local de la calle Echeverría demandó a la pastelera y a su esposo por deudas salariales y particularmente contra Bernardo Solá, que es el esposo de Maru Botana, por acoso y hostigamiento laboral, todo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia n° 47".

La denuncia contra el marido de Maru Botana por acoso

Y se contaron detalles de la denuncia: "El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija".

Entonces Ángel de Brito, se avanzó hacia un acuerdo: "Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación y dieron el pago a un monto embargado y después solicitaron el levantamiento del embargo". Y resumió: "Lo acusa de incomodarla".

image
Maru Botana y su esposo.

Maru Botana y su esposo.

"La actora reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de $50 millones. Los demandados sin reconocer hechos ni derecho y el solo efecto conciliatorio prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora de la siguiente forma", siguió.

Además, el conductor precisó los números del acuerdo: "El 9 de diciembre ya pagaron la suma de $22 millones y después va todo en cuotas de US$11 mil".

Temas
Seguí leyendo

Por qué Wanda Nara está furiosa con Vero Lozano

Cuál es preocupación de la China Suárez por sus escenas de sexo

Revelan el motivo del escándalo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato

Maxi López elogió a Zaira Nara y habló de su vínculo en Masterchef Celebrity

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Zaira Nara, internada. 
Preocupación.

Internaron a Zaira Nara: qué le pasó y cómo sigue su salud

Las más leídas

Te Puede Interesar

Nicolás Morgantini cambia de aires: dej Lanús y pasa a Instituto.
Busca rodaje.

Lanús cede a préstamo a Nicolás Morgantini a Instituto