Denunciaron al esposo de Maru Botana por acoso y hostigamiento

Ángel de Brito contó en LAM el conflicto judicial que involucra a Maru Botana y a su esposo, Bernardo Solá por una serie de denuncias de acoso laboral. "Por su marido, con las empleadas de uno de los locales", lanzó el conductor.

"Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía castigada por el marido de Maru Botana. Quería dar una nota, iba a dar la nota y casualmente llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo", comenzó contando el conductor de América TV.

Luego, Ángel de Brito leyó parte de la causa: "Una exempleada de Maru Botana que trabajaba en su local de la calle Echeverría demandó a la pastelera y a su esposo por deudas salariales y particularmente contra Bernardo Solá, que es el esposo de Maru Botana, por acoso y hostigamiento laboral, todo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia n° 47".

Y se contaron detalles de la denuncia: "El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija".

Entonces Ángel de Brito, se avanzó hacia un acuerdo: "Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación y dieron el pago a un monto embargado y después solicitaron el levantamiento del embargo". Y resumió: "Lo acusa de incomodarla".

image Maru Botana y su esposo.

"La actora reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de $50 millones. Los demandados sin reconocer hechos ni derecho y el solo efecto conciliatorio prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora de la siguiente forma", siguió.

Además, el conductor precisó los números del acuerdo: "El 9 de diciembre ya pagaron la suma de $22 millones y después va todo en cuotas de US$11 mil".