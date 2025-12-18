Es de Lomas de Zamora y ganó con River la Messi Cup: así lo recibieron en su barrio

Bruno Cabral , la joya de River que brilló en la Messi Cup , tuvo un conmovedor recibimiento cuando regresó a su barrio en Lomas de Zamora , tras gritar campeón con el Millonario en el prestigioso torneo juvenil que se realizó en Estados Unidos.

Bruno es delantero, tiene 15 años, y fue la figura descollante de la sub 16 del equipo de Núñez en el torneo que patrocina el astro rosarino. Allí, ante los clubes más importantes del mundo, el chico de Lomas anotó siete goles en cinco partidos y recibió el premio MVP al mejor futbolista del torneo.

Tras este importante logro, el joven atacante de River fue recibido como una estrella en el barrio Olimpo , en Ingeniero Budge , donde lo esperaban sus familiares, amigos y los vecinos para agasajarlo luego del título conseguido.

“Bienvenido Bruno. Tu esfuerzo y dedicación es la tinta con la que escribe el éxito. Felicitaciones campeón”, rezaba el pasacalle que colgaron los vecinos para recibir a joven talento del Millonario.

Con bombos, redoblante y al grito de “dale campeón”, el barrio entero sorprendió a Bruno, que no esperaba recibir semejante recibimiento, y así todos los vecinos le hicieron vivir una jornada especial que difícilmente olvidará la nueva joya que tiene el fútbol argentino.

“La verdad que fue hermoso, todo el barrio estaba ahí, ni se lo imaginaba”, comentó Martín, quien fue su entrenador en el club el Fortín de Rivarola y estuvo presente en el recibimiento junto a su hijo.

bruno-cabral-river-plate Bruno Cabral brilla en River y es otro orgullo de Lomas de Zamora. River Plate.

En esa línea, agregó: "La verdad que fue muy lindo lo que se vivió. Todos los chicos del barrio pidiéndole fotos, autógrafos, que le firmen las remeras y los gorros… Fue algo hermoso. Él disfrutó muchísimo de este recibimiento, ya que lo esperaron alrededor de 200 personas para saludarlo”.

Bruno Cabral, de Lomas de Zamora al mundo

A pesar de su corta edad, Bruno empieza hacer sonar su nombre en el mundo del fútbol y ya encuentra en la órbita de los poderosos de Europa, particularmente de Inglaterra y Alemania.

De acuerdo a lo informado por la web de TyC Sports, el chico de Lomas de Zamora es seguido de cerca por dos clubes alemanes, Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen, y el Sunderland inglés, aunque su objetivo hoy está en seguir haciendo su camino en River Plate.