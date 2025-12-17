Lomas: lanzaron las inscripciones para la Escuela de Árbitros

La cursada se realizará en el Parque de Lomas.

Lomas de Zamora tiene una Escuela de Árbitros que funciona hace más de 10 años, brinda una formación gratuita con salida laboral y otorga un título oficial homologado por la AFA. Desde el Municipio lanzaron las inscripciones para el ciclo lectivo 2026.

Con una duración de dos años, la cursada en el Parque de Lomas tendrá comisiones tanto en el turno mañana como a la noche durante los días martes y jueves. Las clases teóricas serán en un aula y tanto la parte práctica como la prueba física final se desarrollarán en la cancha de fútbol profesional. También habrá entrenamientos en el gimnasio y la pista de atletismo.

"Seguimos formando árbitros y árbitras con preparación técnica, disciplina y valores comunitarios, fortaleciendo el desarrollo del deporte en todo Lomas", destacaron desde la Secretaría de Deportes. Los egresados pueden hacer el examen de ingreso a la AFA para desempeñarse como árbitros en los diferentes torneos organizados por la Asociación. Asimismo, el título habilita a incorporarse tanto a las ligas municipales como regionales.

escuela arbitros2 Habrá clases teóricas, prácticas y una evaluación física final. Cuando la escuela arrancó en 2012, el 95% de la matrícula estaba compuesta por hombres. A lo largo de los últimos años se incrementó un 40% la cantidad de mujeres que se anotaron y egresaron de la escuela. Los requisitos para sumarse al curso son ser mayor de 16 años y tener el secundario completo al finalizar el curso.

Las inscripciones se hacen por la web del Municipio completando el formulario dentro de la sección capacitaciones y cursos. Ante cualquier consulta, se pueden comunicar con Deportes Lomas al WhatsApp 11-2571-4714. Egresaron nuevos guardavidas en Lomas de Zamora Lomas tiene una nueva camada de guardavidas que finalizaron el curso que incluyó técnicas de rescate acuático, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, educación sanitaria, ética profesional y legislación vigente. También hicieron prácticas en las playas bonaerenses y quedaron habilitados para realizar sus tareas tanto en piletas como en aguas abiertas. La Escuela de Guardavidas del Municipio funciona en el Natatorio "Guyo" Sember.

