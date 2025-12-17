Regresa a Auditorio Sur de Temperley Go! - Skape La Fiesta

Se arma la fiesta en Auditorio Sur de Temperley.

Luego del enorme éxito de su primera edición, Go! – Skape La Fiesta regresa con todo con una propuesta renovada y con un invitado muy esperado, Sabago . El esperado e imperdible encuentro tendrá lugar el sábado en Auditorio Sur de Temperley.

A pedido de todos los que no pudieron asistir la primera vez, el evento vuelve para despedir el año con la mejor energía y el espíritu festivo que lo caracteriza.

“El encuentro será el sábado 20 de diciembre en Auditorio Sur de Temperley , la nueva casa de esta fiesta que ya es un clásico del sur para el público adulto que busca una noche distinta, divertida y llena de buena música”, dicen los organizadores.

Las discos, una de ellas en formato de matiné, abrieron sus puertas en 2011 y siguieron adelante hasta 2018, mientras que ahora vuelven en conjunto.

Adelantan que habrá dos pistas, dos experiencias: cachengue y electrónica. Se sumarán la banda de Pinky de Un Poco de Ruido, trayendo todos los hits para cantar y bailar. También los DJ’s clásicos de la época, garantizando la nostalgia y el ritmo que define el espíritu de Go! – Skape.

En el primer piso habrá música Electrónica, el DJ Lucas Blanco junto a invitados especiales, con un set energético pensado para quienes buscan un sonido más actual y vibrante.

El evento contará con mesas VIP en todos los sectores, asegurando comodidad, atención preferencial y un espacio ideal para grupos.

MÁS INFO

Go! – Skape La Fiesta, sábado desde las 23 en Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de cafaccess.