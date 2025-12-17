Navidad: dos ferias exclusivas con precios accesibles para comprar los regalos

Dos ferias edición Navidad presenta Expo del Sol con una gran variedad de puestos y con precios accesibles para que todos los vecinos puedan adquirir el regalo para el arbolito. Este viernes estarán en pleno centro de Lomas en el Bar Czech con más de 10 puestos y el sábado en el exclusivo espacio gastronómico CasaNegra de Turdera .

En Pellegrini 156, Lomas, se va a poder pasar en el horario de 15 a 19.30 para adquirir el regalo indicado para poner en el arbolito. "Vamos a presentar una variedad de puestos de distintos rubros, pero con muchos detalles referidos a la Navidad para que las familias puedan encontrar todo lo que necesitan para esta Nochebuena", detalló Sebastián Baroque que es el organizador de las ferias Expo del Sol que se instalan en distintos espacios y barrios.

Entre las alternativas que estarán disponibles en Czech se va a poder recorrer un paseo de compras con entrada libre y gratuita donde se podrá elegir entre rubros de indumentaria, medias, bijouterie, tejidos, adornos, regalaría, perfumes y todo para decorar la mesa navideña.

En tanto, para los amantes de los regalos más exclusivos estará disponible la feria Expo del Sol en el espacio de desayunos y meriendas, CasaNegra ubicada en Reconquista 69, Turdera que en esta oportunidad, además de pasar un momento único dentro del lugar lleno de historia se va a poder recorrer distintos stand que ofrecerán opciones desatadas y de marcas importantes.

"En CasaNegra estaremos en el horario de 15 a 20 y para nosotros volver a ese lugar es muy positivo porque se trata de un espacio en que los que asisten además de merendar, pueden llevarse un regalo muy original, ya que por la dimensión del lugar ofrecemos pocos puesto, pero con productos muy buenos", explicó Baroque que encontró allí otro de los lugares muy elegidos por personas que llegan desde diferentes puntos de la Provincia y de CABA.

Dos lugares para conocer en la previa de la Navidad

Czech es una cervecería que brinda el espacio para este tipo de jornadas y con la convicción de colaborar con los emprendedores de la zona que puedan presentar lo que hacen en pleno centro de Lomas.

Algunas de las jornadas con Expo del Sol fueron presentadas con el objetivo de ayudar porque fueron a beneficio porque desde el bar apuntan a la inclusión e intervenir de alguna manera en el aspecto social y solidario.

Todavía hay lugar disponible para los emprendedores que quieran sumarse este viernes con un puesto. Lo único que deben hacer es pedir toda la información entrando a la cuenta de Instagram de la feria en @feriaexpodelsol o enviando un mensaje de WhatsApp al 1159673934.

CasaNegra invita a conocer un lugar histórico

Con una fachada de color negro y dos grandes leones que decoran la fachada, CasaNegra es el lugar ideal para conocer y trasladarse a través de su rica historia. Situado en pleno barrio de Turdera. Las enormes columnas y una puerta que llama la atención, convierten al lugar en puro misterio digno de revelar.

Allí funcionó el Colegio San Jorge en sus comienzos y además fue la vivienda de la familia Origone por largo tiempo. Así que los que se sumen este sábado, además de poder recorrer los puestos de la feria, van a poder recorrer los distintos salones del espacio.

Por eso, en esta edición navideña de feria va haber puestos bien exclusivos de muñecos tejidos con adornos para Navidad y regalos. También habrá rubro de perfumes y de bijoterie de primer nivel.