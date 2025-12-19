Pablo Casarico se despidió de Temperley: por qué no será parte del próximo torneo de la Primera Nacional

Temperley continúa delineando el plantel para la próxima temporada de la Primera Nacional . Con la dirección técnica de Nicolás Domingo , junto a la Sub Comisión de Fútbol encabezada por Jorge Colás y Federico Crivelli, se van tomando las primeras decisiones fuertes pensando en un exigente 2026.

Temperley quiere volver a estar en los primeros planos, se mantuvo la base, pero algunos ya no serán considerados. Es el caso de Pablo Casarico , el lateral izquierdo de 24 años de edad nacido en Lomas de Zamora , recibió la noticia de que no será tenido en cuenta para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Con contrato vigente hasta el 31 de diciembre, desde la dirigencia de Temperley le informaron que no se renovará el vínculo por lo que quedará libre y con el pase en su poder.

El futbolista pasó por muchos momentos durante su estadía en la institución de Turdera. Desde su debut en 2022 no pudo consolidarse como titular, fue alternando y llegó a esta despedida que él nunca hubiera querido que suceda.

En su cuenta de Instagram , el lateral izquierdo sostuvo: "Hoy, después de 11 años, me despido del lugar que me formó como persona, como profesional, que me dio la posibilidad de cumplir más de un sueño, pero sobre todas las cosas un lugar donde viví momentos increíbles e imborrables".

Asimismo, profundizó: "Me llevo infinidad de aprendizajes, de alegrías y amistades fundamentales en mi vida. Agradezco a cada compañero, utileros, empleados del club e hinchas por el cariño y por cada experiencia vivida juntos. Todo lo que soy no se explica sin Temperley. Eternamente gracias".

Los números de Pablo Casarico en Temperley

El jugador surgido de las divisiones inferiores llegó a Temperley en el 2014 con 13 años. Su debut en Primera División fue el 2 de octubre de 2022 en el triunfo por 2 a 0 sobre Agropecuario en el Alfredo Beranger. Ese día hizo su estreno en la primera del Gasolero, al mismo tiempo que se produjo la despedida de Federico Crivelli como arquero de Temperley.

Fue en un partido válido por la fecha número 36 de la Primera Nacional. En aquel entonces, las buenas actuaciones de Casarico en la reserva comandada por Gastón Aguirre provocaron el interés de José María Bianco, entrenador de Temperley en ese momento, para que ascendiera de categoría y sea parte del once ante equipo de Carlos Casares.

Luego de un debut auspicioso, no pudo afianzarse en Primera División. Después de José María Bianco, pasaron por la dirección técnica de Temperley entrenadores como Pablo Frontini, Aníbal Biggeri y Rubén Darío Forestello, pero el futbolista alternaba entre titular y suplente sin llegar a disputar al menos diez partidos seguidos.

En la última temporada sólo estuve presente en 3 partidos sobre 35 posibles, por lo que no fue considerado. Ahora será momento para que los caminos de Pablo Casarico y de Temperley sigan por caminos diferentes. El joven oriundo de Lomas de Zamora deberá buscar un nuevo club y Temperley delineará su plantel para la próxima temporada de la Primera Nacional.

De esta manera, Pablo Casarico se suma a Javier Toledo, Claudio Pombo, Federico Milo, Diego Magallanes, Bruno Duarte, Nahuel Genez y Luis López como los futbolistas que no seguirán perteneciendo a Temperley para el 2026.