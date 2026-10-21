jueves 22 de octubre de 2026
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21 de octubre de 2026
Operativo policial.

Recuperan una camioneta robada en Lomas de Zamora: le habían cambiado la patente

La Policía encontró el vehículo en Olavarría, a más de 350 kilómetros de Lomas. El conductor tenía papeles falsos y el rodado había sido adulterado.

La camioneta fue recuperada en Olavarría.

La camioneta fue recuperada en Olavarría.

Una camioneta que había sido robada en Lomas de Zamora fue recuperada por la Policía en la ciudad de Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Le habían cambiado la patente para disimular el robo.

Todo ocurrió en el marco de un operativo de prevención de robo y hurto de automotores y motovehículos. Efectivos del Grupo Operativo de la SubDDI Olavarría detuvo la marcha de una camioneta Toyota Hilux color gris.

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Los policías pidieron la documentación al conductor. Al revisarla, notaron que los papeles eran apócrifos. Fue la primera señal de alerta de que algo andaba mal con el vehículo.

Pedido de secuestro por robo

La camioneta había sido robada este año en Lomas de Zamora.

La camioneta había sido robada este año en Lomas de Zamora.

Al inspeccionar a fondo la camioneta, los efectivos notaron que la misma tenía colocadas patentes correspondientes a otro vehículo de similares características. Como si fuera poco, las numeraciones de chasis y motor habían sido adulteradas.

El sistema informático despejó todas las dudas y confirmó las sospechas: la camioneta había sido robada. Registraba un pedido de secuestro activo por “hurto agravado de automotor” desde este mismo año en Lomas de Zamora.

Ante esta situación, los policías incautaron la camioneta y la trasladaron a la comisaría local, donde quedó a disposición de la fiscalía interviniente. El conductor no fue detenido, según informaron fuentes policiales.

Ahora la investigación se centra en determinar cómo llegó la camioneta desde Lomas de Zamora hacia Olavarría, ciudad que se encuentra a más de 350 kilómetros de distancia.

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