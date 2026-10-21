Los detalles de la recaudación que hizo Banfield ante Argentinos

Banfield recaudó una cifra cercana a los $14.000.000 en el encuentro ante Argentinos Juniors por la fecha 13 del Torneo Clausura , según informó de manera oficial la institución. El partido, que terminó con victoria a favor del Bicho , tuvo la particularidad que contó con hinchas de ambos equipos.

La entidad presidida por Matías Mariotto realizó un informe de los ingresos y los egresos del partido jugado este sábado en el estadio Florencio Sola y detalló que la ganancia neta fue de $13.852.700.

De acuerdo a lo publicado en las cuentas oficiales, la institución de Peña y Arenales juntó $90.010.000 en conceptos de entradas, tanto del público local como visitante, mientras que el operativo de seguridad demandó una erogación de $76.157.300.

Los gastos, detalló Banfield , estuvieron centrados en el "operativo de seguridad; la seguridad privada; el control de los accesos; el sonido; el grupo electrógeno; la pantalla y la voz del estadio; el control de las cámaras; los vallados; el personal de mantenimiento; el de limpieza, valleros y cancheros; el portcentaje de AFA; el de la ticketera; y el seguro del espectador".

del encuentro ante Argentinos Juniors.



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La satisfacción de Banfield: "Se recaudó más de lo que se gastó"

En un comunicado, la dirigencia del Taladro celebró la ganancia conseguida en el partido ante el conjunto de La Paternal y remarcó que, el hecho de jugar con público visitante, es "un camino que funciona" para aumentar las recaudaciones de los diferentes club.

"Una vez más, con las dos hinchadas en el Lencho, el estadio recaudó más de lo que gastó. Lo del sábado no fue una excepción: confirma que el camino elegido funciona. Celebramos que lo que se genera en nuestra casa se quede en nuestra casa", resaltó el club presidido por Mariotto.

Y en ese sentido, la cúpula dirigencial agradeció el acompañamiento que recibió de todas las partes para que la jornada sea un éxito. Y así lo destacó Banfield en su texto: "Gracias a los socios y socias que acompañaron al equipo y respetaron los tiempos de desconcentración. Agradecemos también a la Asociación Atlética Argentinos Juniors por el trabajo conjunto en la organización del partido, y a quiénes hacen posible cada jornada: trabajadores y trabajadoras del Club, fuerzas de seguridad, personal de prevención, organismos públicos, sponsors, empresas de servicios y el Municipio de Lomas de Zamora".