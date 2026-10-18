Nicolás Meriano, tras la derrota de Banfield: "Estamos con bronca porque necesitamos ganar"

Banfield sufrió una dura derrota ante Argentinos Juniors por 1 a 0 y el clima no es el mejor de cara a las próximas fechas. Es que el Taladro dejó puntos en el camino en un partido clave por la lucha a la clasificación a los playoffs y Nicolás Meriano mostró su descontento, ya que el Taladro perdió terreno en la tabla de posiciones.

Con esta caída, Banfield se quedó en 13 puntos en la Zona B del Torneo Clausura . Se ubica a 5 puntos de Barracas Central, el último que estaría clasificando dentro de los ocho mejores, restando tres jornadas para la finalización de la fase regular.

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En ese contexto, el zaguero central de Banfield apuntó a las fallas que cometió el equipo ante Argentinos Juniors y comenzó a palpitar lo que será el choque ante Lanús en el Clásico del Sur de la próxima fecha.

La caída de Banfield ante Argentinos Juniors caló hondo en el seno del plantel. El equipo dirigido por Pedro Troglio venía de un triunfo importante ante Tigre en Victoria, pero con esta derrota como local retrocedió escalones en la lucha por la clasificación a los playoffs. Los puntos que ganó fuera de casa, los perdió en el Florencio Sola.

En ese marco, Nicolás Meriano sostuvo: "Estamos con bronca porque necesitamos ganar si o si para seguir soñando con meternos entre los ocho. Nos falta encontrar regularidad, jugar los partidos 6 o 7 puntos y empezar a construir".

De todas maneras, Banfield se encuentra realizando una campaña irregular. Sobre 13 encuentros, el Taladro se impuso sólo en 3 presentaciones, igualó en 4 oportunidades y perdió 6 cotejos.

"Ya hace tres o cuatro partidos que se ve otra cara, se ve una intensión de juego con la pelota, se ve otro Banfield distinto, pero hoy se nos escaparon tres puntos importantes", reconoció Nicolás Meriano.

El Clásico del Sur en la mira para Banfield

La próxima fecha no será un partido más para Banfield. Se viene el clásico ante Lanús en el Florencio Sola, donde el Taladro se hace fuerte ante el rival de siempre. El equipo de Pedro Troglio pretende hacer valer la localía y el historial favorable ante un equipo que llega en alza.

"Es una semana especial y linda, hay que pasar rápido la página de hoy y ya mañana ponernos a trabajar en eso", explicó Nicolás Meriano apuntando directo a un partido que puede ser bisagra en el Torneo Clausura. El Granate obtuvo 16 de los últimos 18 puntos y llega agrandado al clásico.

A pesar de estar arriba en el historial, el Taladro lleva un registro de 5 partidos sin ganar como local con 2 empates y 3 derrotas. En el horizonte aparecen Lanús, Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Tucumán como escollos para lograr la utopía de una clasificación a los playoffs que parece cada vez más lejana.