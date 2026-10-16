Lisandro Piñero y su amor por Banfield: "Es mi segunda casa, todo para mí"

Lisandro Piñero no olvida sus raíces ni el camino recorrido. El talentoso extremo del Taladro pasó por los micrófonos del programa Código Banfield y abrió su corazón para repasar su presente futbolístico, su reciente renovación contractual y el profundo sentido de pertenencia que lo une a Banfield.

El juvenil de Oberá, Misiones, que llegó al club siendo un chico con el sueño de llegar a Primera, se mostró sumamente agradecido por el respaldo recibido durante sus momentos más difíciles, especialmente tras las lesiones musculares que le tocó superar. Con total madurez, el atacante dejó en claro lo que significa el club en su vida.

"Banfield es mi segunda casa, es mi familia. Es el lugar que me dio la oportunidad de formarme no solo como futbolista, sino también como persona, y donde me bancaron en las malas", aseguró.

Tras haber extendido su vínculo con el club hasta diciembre de 2027, Lisandro Piñero se consolidó como una de las piezas con mayor proyección bajo el ala del cuerpo técnico. Su citación a la Selección Sub-20 y su regreso al gol demostraron que su techo está muy lejos. Además, el extremo reafirmó su compromiso absoluto con la camiseta verde y blanca, asegurando que su cabeza está puesta en devolverle al hincha y a la dirigencia toda la confianza depositada en él dentro de la cancha.

“Es el club que también me educó. Viví muchos años en su pensión y Banfield es todo para mí”, reconoció el mediocampista. El futbolista se consolidó como uno de los jugadores más importantes para Pedro Troglio, aunque se encuentra dando sus primeros pasos en la máxima categoría del fútbol argentino.

Asimismo, sostuvo: "Me gusta Jugar de extremo o suelto atrás del nueve, son las posiciones que me gustan porque me queda más cerca el arco, pero donde estoy jugando ahora también me voy sintiendo cómodo".

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El rendimiento de Lisandro Piñero en el Torneo Clausura y la Copa Argentina

Durante la temporada de fútbol en 2026, Lisandro Piñero refleja su consolidación definitiva en la primera división de Banfield, alternando la titularidad y sumando minutos tras superar la serie de desgarros musculares que habían frenado su ritmo a finales del 2025.

En el Torneo Clausura, "Licha" se ha convertido en una pieza recurrente dentro del esquema de Banfield, aportando desequilibrio como extremo por las bandas. Ha sumado minutos en 22 partidos del certamen, acumula un total de 825 minutos, desempeñándose frecuentemente como un revulsivo de recambio ofensivo (ingresó como sustituto en 15 ocasiones).

Registra 2 asistencias en la competencia (incluyendo una clave en el encuentro frente a River a finales de agosto). Aunque aún busca su primer gol en Primera División, su promedio de valoración se sostiene por encima de los 6.5 puntos según plataformas estadísticas. Viene de tener mayor regularidad en los últimos partidos de octubre, registrando buenas actuaciones como titular en la victoria 2-1 frente a Tigre y en el empate ante Rosario Central.

Por su parte, Lisandro Piñero en la Copa Argentina también tuvo una participación activa. Disputó un total de 3 partidos con la camiseta de Banfield en esta competición y al igual que en la liga regular, se destacó por su velocidad por los extremos, sumando valiosos minutos de rodaje para la rotación del primer equipo, sin registrar goles convertidos hasta el momento.