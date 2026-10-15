Banfield lanzó una iniciativa para que los socios hagan explotar el Lencho Sola

Con la confirmación que Banfield recibirá hinchas visitantes este sábado frente a Argentinos Juniors por la 13º fecha del Torneo Clausura, comenzó a gran ritmo la venta de entrada con una importante iniciativa de la dirigencia del Taladro para sus asociados. El objetivo es vivir a pleno la fiesta del Lencho.
Será la quinta vez que el estadio Florencio Sola destine parte de su estructura a los hinchas visitantes, en este caso Argentinos Juniors. Ya lo había hecho con sus pares de Huracán, Racing Club, River Plate y Rosario Central, con gran repercusión tanto en la organización como en lo económico. El público que acompañará al Bicho ocupará la tribuna Osvaldo Fani.
Para este partido, a jugarse el sábado desde las 15, los socios de Banfield podrán invitar a un amigo o familiar no socio. Si el abonado es a platea, la invitación correrá para ese sector. Lo mismo para la popular. La Mouriño es exclusiva para socios, por lo que no se puede invitar a un no socio a ese espacio.
Importante para socios de Banfield
Habrá tiempo hasta este viernes a las 18 para completar el formulario a través del siguiente link (clickear aquí).
El socio deberá estar al día con tesorería al mes de septiembre 2026. Y el invitado deberá ser no socio; no podrá ser un socio con cuotas adeudadas.
Además, si los datos provistos, tanto del socio como del no socio, no son reales, o son incorrectos, el QR no llegará. Cada socio podrá invitar a un no socio.
Así se prepara Argentinos Juniors
Si bien no se especificó la cantidad de entradas populares destinada para los hinchas de Argentinos Juniors que se trasladen hasta Peña y Arenales, las mismas ya están a la venta a través de la ticketera del club local ($60 mil).
Argentinos Juniors ocupará la tribuna Osvaldo Fani.
El club de La Paternal informó que, gracias a la colaboración de sus sponsors, organizará el traslado para que sus socios e hinchas viajen sin cargo: solo deberán presentar la entrada al momento de subir al transporte.
Los micros serán de larga distancia para garantizar la comodidad y seguridad de quiénes viajen y saldrán este sábado a las 12 desde el estadio Diego Armando Maradona (Gavilán y Juan Agustín García) y regresarán a la misma ubicación.
Quién arbitrará en el Florencio Sola
El árbitro designado para impartir justicia entre Banfield y Argentinos Juniors (zona B del Torneo Clausura) será Sebastián Zunino, acompañado por Adrián Delbarba y Maximiliano Castelli. Cuarto árbitro: Jorge Broggi. VAR: Laura Fortunato. AVAR: Ramiro Maglio. TV: TNT Sports Premium.