Banfield pisó fuerte en Victoria y se llevó un triunfazo ante Tigre

Banfield se aprovechó del mal momento de Tigre y golpeó fuerte en Victoria

En un partido intenso y cambiante, Banfield derrotó 2-1 a Tigre como visitante en el Estadio José Dellagiovanna, en el marco de la duodécima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Pedro Troglio pegó en los momentos justos del primer tiempo y supo replegarse con orden para defender tres puntos de oro fuera de casa.

El encuentro arrancó con emociones fuertes desde el pitazo inicial. Apenas a los 6 minutos de juego, el delantero uruguayo Adrián "Rocky" Balboa madrugó a la defensa local y abrió el marcador para el "Taladro", imponiendo condiciones desde el vestuario.

Sin embargo, la alegría le duró poco a la visita. Tigre reaccionó rápido empujado por su gente y, a los 10 minutos, el juvenil Jerónimo Dómina estampó la igualdad transitoria, encendiendo la ilusión del "Matador" en un trámite que se tornó de ida y vuelta.

Cuando el desarrollo del juego se hacía más friccionado en la mitad de la cancha, apareció la jerarquía individual para romper el molde. A los 36 minutos de la primera etapa, Tomás Adoryan sacó un tremendo remate de media distancia que se coló lejos del alcance del arquero local. Un auténtico golazo que volvió a poner en ventaja a Banfield antes del descanso.

En el complemento, Tigre manejó la pelota y buscó el empate por todas las vías, pero se chocó contra un bloque defensivo indomable y la seguridad del arquero visitante. Banfield apostó a la contra para liquidarlo y, aunque no pudo ampliar la ventaja, defendió la diferencia con uñas y dientes hasta el final.

Con este resultado, Banfield ratifica su buen presente bajo la conducción de Pedro Troglio y se acomoda en la tabla, mientras que Tigre se queda masticando bronca por no haber podido hacer valer su localía en una tarde donde pagó caro sus desatenciones defensivas.