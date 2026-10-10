Banfield pisó fuerte en Victoria y se llevó un triunfazo ante Tigre

Banfield se aprovechó del mal momento de Tigre y golpeó fuerte en Victoria
En un partido intenso y cambiante, Banfield derrotó 2-1 a Tigre como visitante en el Estadio José Dellagiovanna, en el marco de la duodécima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Pedro Troglio pegó en los momentos justos del primer tiempo y supo replegarse con orden para defender tres puntos de oro fuera de casa.
El encuentro arrancó con emociones fuertes desde el pitazo inicial. Apenas a los 6 minutos de juego, el delantero uruguayo Adrián "Rocky" Balboa madrugó a la defensa local y abrió el marcador para el "Taladro", imponiendo condiciones desde el vestuario.
Sin embargo, la alegría le duró poco a la visita. Tigre reaccionó rápido empujado por su gente y, a los 10 minutos, el juvenil Jerónimo Dómina estampó la igualdad transitoria, encendiendo la ilusión del "Matador" en un trámite que se tornó de ida y vuelta.
Cuando el desarrollo del juego se hacía más friccionado en la mitad de la cancha, apareció la jerarquía individual para romper el molde. A los 36 minutos de la primera etapa, Tomás Adoryan sacó un tremendo remate de media distancia que se coló lejos del alcance del arquero local. Un auténtico golazo que volvió a poner en ventaja a Banfield antes del descanso.
En el complemento, Tigre manejó la pelota y buscó el empate por todas las vías, pero se chocó contra un bloque defensivo indomable y la seguridad del arquero visitante. Banfield apostó a la contra para liquidarlo y, aunque no pudo ampliar la ventaja, defendió la diferencia con uñas y dientes hasta el final.
Con este resultado, Banfield ratifica su buen presente bajo la conducción de Pedro Troglio y se acomoda en la tabla, mientras que Tigre se queda masticando bronca por no haber podido hacer valer su localía en una tarde donde pagó caro sus desatenciones defensivas.
Final del partido
Banfield le ganó a Tigre por 2 a 1 por la fecha número 12 del Torneo Clausura.
El palo vuelve a salvar a Banfield
Gran disparo de tiro libre que da en el palo y evita el empate de Tigre.
DE TIRO LIBRE, ÁLVAREZ REVENTÓ EL PALO PARA TIGREEl jugador del Matador sacó un gran remate y el palo le negó el empate ante Banfield.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/NK4sHDwzUr— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 11, 2026
Otra vez Banfield resiste
Santiago Daniele evitó sobre la línea lo que era el empate de Tigre.
DANIELE LA SACÓ EN LA LÍNEA Y EVITÓ EL EMPATE DE TIGREEl defensor de Banfield llegó justo para negarle el gol a Nacho Russo.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/5jtPDGDzhn— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2026
Cerca Tigre del empate
Buen disparo de Ignacio Russo que pasó a centímetros del ángulo superior derecho.
BOMBAZO DE NACHO RUSSO QUE SE FUE CERCAEl jugador de Tigre sacó un gran remate desde lejos y no pudo marcar el empate ante Banfield.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/ZWRUmNA8Y0— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2026
Se salvó Banfield
Jaber Saralegui le reventó el travesaño a Diego Rodríguez y Banfield sigue ganando 2 a 1.
EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL EMPATE A SARALEGUIEl mediocampista de Tigre sacó un gran remate y el travesaño evitó el 2-2 ante Banfield.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/M0KvUbWA6y— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2026
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan el complemento Tigre y Banfield en Victoria.
Banfield le gana a Tigre en Victoria.
Final del primer tiempo
Banfield le gana 2 a 1 a Tigre en Victoria al término de la primera parte.
¡¡¡¡GOOOOOL DE BANFIELD!!!
Tomás Adoryan con un soberbio zurdazo pone el 2 a 1 a favor de Banfield.
GOLAZO DE ADORYAN PARA EL 2-1 ANTE TIGREEl jugador de Banfield sacó un tremendo zurdazo y volvió a poner en ventaja al Taladro.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/j2WASxPfKQ— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2026
La gente de Banfield presente en Victoria
El público del Taladro apoyando a su equipo después de mucho tiempo como visitante.
Tremenda tapada del Ruso Rodríguez que le da vida a Banfield
Fuerte disparo de Federico Álvarez y mejor respuesta de Diego Rodríguez que envió el remate por arriba del travesaño.
GRAN ATAJADA DEL RUSO TRAS EL DISPARO DE ÁLVAREZEl jugador de Tigre remató desde afuera y el arquero de Banfield respondió muy bien.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/RGQbcgj4zJ— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2026
Increíble lo que se perdió Banfield
Centro de David Zalazar para la cabeza de Tomás Adoryan que se erró un gol de manera insólita.
ADORYAN SE PERDIÓ EL SEGUNDO DE BANFIELDEl mediocampista del Taladro la tuvo de cabeza ante Tigre pero el remate se fue alto.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/Sauxy8nS7N— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2026
¡¡¡¡¡GOOOOOL DE TIGRE!!!!
Jerónimo Domina encaró y atrevido puso el 1 a 1. Definición al primer palo defendido por Diego Rodríguez.
DÓMINA LO EMPATÓ RÁPIDAMENTE PARA TIGREEl delantero del Matador definió de zurda y el Ruso Rodríguez no pudo evitar el gol.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/uNyPLNmKB6— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2026
¡¡¡¡GOOOOOL DE BANFIELD!!!
Con una gran maniobra individual Adrián Balboa definió al primer palo y puso el 1 a 0 para Banfield.
ENGANCHE Y ZURDAZO DE ROCKY BALBOA PARA EL 1-0El delantero de Banfield enganchó y definió muy bien para abrir el marcador ante Tigre.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/SpgS7fwrdo— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2026
Un blooper que casi le cuesta caro a Banfield
Luego de un córner, Diego Rodríguez se equivocó y casi aprovecha Tigre. Se salvó Banfield.
Se lo perdió Tigre
Santiago López tuvo la chance de abrir el marcador, pero la defensa de Banfield llegó a cerrar el disparo.
Comenzó el partido
Ya juegan Tigre y Banfield en Victoria.
Ya se viene Tigre ante Banfield
Probables formaciones:
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Santiago González, Santiago López; Jerónimo Domina, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
#TorneoClausura | Ó Estos son los titulares para jugar esta tarde ante Banfield.#DaleMatador https://t.co/Wx6gN8wQdy— Club Atlético Tigre (@catigreoficial) October 10, 2026
Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero, Federico Medina; David Zalazar, Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
Con este visitamos a Tigre.#EnBanfieldJugamosTodos https://t.co/qZraU0JbPX— Club A. Banfield (@CAB_oficial) October 10, 2026
Árbitro: Pablo Echavarría
Estadio: José Dellagiovanna
TV: ESPN Premium