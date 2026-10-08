Banfield y Lanús, en un atípico horario para el Clásico del Sur

La Liga Profesional de Fútbol definió el cronograma de la 13º, 14º y 15º fecha del Torneo Clausura , donde figura el Clásico del Sur entre Banfield y Lanús . Los equipos de Pedro Troglio y Mauricio Pellegrino , con objetivos muy disímiles en esta temporada, chocarán fuerzas en un partido más que atrayente.

Correspondiente a la 14º jornada -interzonal-, el duelo barrial se disputará el próximo sábado 24 octubre, desde las 14.45, en el estadio Florencio Sola , y contará con televisación de TNT Sports Premium.

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En el Torneo Apertura, Lanús se quedó con los tres puntos al vencer a Banfield por 1-0 en la Fortalez a, con gol del delantero colombiano Yoshan Stiven Valois , de cabeza, a los 43 minutos del segundo tiempo.

El Clásico del Sur se disputará una fecha antes del cierre de la fase regular del Torneo Clausura , previo al inicio de los playoffs por el título, y todavía no tiene la grilla confirmada a la espera de los equipos que luchan por la clasificación.

El Taladro, a cinco puntos de los cuartos de final, podría llegar a este duelo fuera del peligro por tabla anual respecto al descenso, mientras que el Granate figura hoy dentro de los ochos mejores de la zona A y busca un boleto para la Copa Sudamericana 2027, el objetivo que tiene más al alcance.

Previo a este partido clave, Banfield recibirá por la 13º fecha a Argentinos Juniors (sábado 17 de octubre, a las 15, por TNT Sports Premium), en tanto que Lanús el mismo día visitará a Platense (desde las 17.30, por ESPN Premium).

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Posteriormente, por la 15º fecha, el Granate recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza (domingo 1º de noviembre, a las 20.45, por TNT Sports Premium) y el Taladro visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza (lunes 2 de noviembre, a partir de las 21.15, por TNT Sports Premium).

Otros clásicos serán los que protagonizarán por la 13º fecha Racing Club-Independiente (domingo 18 de octubre, a las 14.45) y por la 15º fecha Boca Juniors-River Plate (domingo 1º de noviembre, a las 15). Ambos tendrán televisación compartida entre TNT Sports Premium y ESPN Premium.

Las próximas del Torneo Clausura

13º Fecha

Banfield-Argentinos Juniors (sábado 17/10, a las 15).

Platense-Lanús (sábado 17/10, a las 17.30).

14º Fecha

Banfield-Lanús (sábado 24/10, a las 14.45).

15º fecha

Lanús-Gimnasia y Esgrima de Mendoza (01/11, a las 20.45).

Independiente Rivadavia de Mendoza-Banfield (02/11, a las 21.15).