Banfield y Lanús, en un atípico horario para el Clásico del Sur

La Liga Profesional de Fútbol definió el cronograma de la 13º, 14º y 15º fecha del Torneo Clausura, donde figura el Clásico del Sur entre Banfield y Lanús. Los equipos de Pedro Troglio y Mauricio Pellegrino, con objetivos muy disímiles en esta temporada, chocarán fuerzas en un partido más que atrayente.
Correspondiente a la 14º jornada -interzonal-, el duelo barrial se disputará el próximo sábado 24 octubre, desde las 14.45, en el estadio Florencio Sola, y contará con televisación de TNT Sports Premium.
Banfield-Lanús, con distintos presentes
En el Torneo Apertura, Lanús se quedó con los tres puntos al vencer a Banfield por 1-0 en la Fortaleza, con gol del delantero colombiano Yoshan Stiven Valois, de cabeza, a los 43 minutos del segundo tiempo.
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El Clásico del Sur se disputará una fecha antes del cierre de la fase regular del Torneo Clausura, previo al inicio de los playoffs por el título, y todavía no tiene la grilla confirmada a la espera de los equipos que luchan por la clasificación.
El Taladro, a cinco puntos de los cuartos de final, podría llegar a este duelo fuera del peligro por tabla anual respecto al descenso, mientras que el Granate figura hoy dentro de los ochos mejores de la zona A y busca un boleto para la Copa Sudamericana 2027, el objetivo que tiene más al alcance.
Previo a este partido clave, Banfield recibirá por la 13º fecha a Argentinos Juniors (sábado 17 de octubre, a las 15, por TNT Sports Premium), en tanto que Lanús el mismo día visitará a Platense (desde las 17.30, por ESPN Premium).
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Posteriormente, por la 15º fecha, el Granate recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza (domingo 1º de noviembre, a las 20.45, por TNT Sports Premium) y el Taladro visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza (lunes 2 de noviembre, a partir de las 21.15, por TNT Sports Premium).
Otros clásicos serán los que protagonizarán por la 13º fecha Racing Club-Independiente (domingo 18 de octubre, a las 14.45) y por la 15º fecha Boca Juniors-River Plate (domingo 1º de noviembre, a las 15). Ambos tendrán televisación compartida entre TNT Sports Premium y ESPN Premium.
Las próximas del Torneo Clausura
13º Fecha
Banfield-Argentinos Juniors (sábado 17/10, a las 15).
Platense-Lanús (sábado 17/10, a las 17.30).
14º Fecha
Banfield-Lanús (sábado 24/10, a las 14.45).
15º fecha
Lanús-Gimnasia y Esgrima de Mendoza (01/11, a las 20.45).
Independiente Rivadavia de Mendoza-Banfield (02/11, a las 21.15).