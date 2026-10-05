Banfield se durmió y sufrió el empate de Rosario Central sobre el final

Banfield no lo liquidó y pagó caro sus errores con un empate ante Rosario Central
Banfield ganaba con gol de Tomás Adoryán en el primer tiempo, pero Rosario Central, impulsado por los cambios de Jorge Almirón, rescató un punto a diez minutos del final gracias a Giovanni Cantizano. En el partido que cerró la fecha número 11 del Torneo Clausura, el Taladro dejó escapar la chance de sumar de a tres y el Canalla le arrebató un punto en el Florencio Sola.
El encuentro, que contó con el condimento especial de albergar a ambas parcialidades, reflejó la paridad de dos realidades opuestas: la urgencia de un local que lucha por salir del fondo y el envión de un visitante que venía dulce tras consagrarse en la Supercopa Internacional.
Banfield pegó primero
El conjunto dirigido por Pedro Troglio salió a la cancha consciente de su necesidad extrema por sumar de a tres. Pese a cederle el protagonismo y la posesión de la pelota al rival (que alcanzó el 64% de tenencia a lo largo del juego), Banfield fue punzante de contragolpe y generó las opciones más claras de la primera mitad gracias a la movilidad de Adrián Balboa.
La apertura del marcador llegó a los 41 minutos del primer tiempo. Tras una gran asistencia del atacante David Zalazar, el mediocampista Tomás Adoryán sacó un remate certero que venció la resistencia de Jeremías Ledesma para hacer estallar a las tribunas del Florencio Sola. Con la ventaja mínima, los locales se marcharon al descanso acariciando un triunfo clave.
La reacción de Rosario Central y el desahogo en el complemento
En la segunda mitad, el trámite se volvió cuesta arriba para Banfield. Las tempranas modificaciones por lesión —como el ingreso de Lisandro Piñero por Lautaro Gómez— desgastaron la estructura del dueño de casa. Por su parte, Jorge Almirón movió el banco de la visita con ambición ofensiva buscando contrarrestar las sensibles bajas que presentaba el plantel por la fecha FIFA y suspensiones.
El ingreso de la jerarquía histórica de Marco Ruben en el tramo final terminó de empujar a Central contra el arco de Diego "Ruso" Rodríguez. La insistencia tuvo su premio a los 80 minutos: luego de una trepada y posterior asistencia de Franco Ibarra, el delantero Giovanni Ismael Cantizano mandó la pelota al fondo de la red decretando el 1-1 definitivo tras la posterior convalidación del VAR.
Cómo quedan en la tabla Banfield y Rosario Central
Con este empate, Rosario Central suma 19 puntos en la Zona B, manteniéndose firmemente en los puestos de vanguardia de cara a la clasificación de los playoffs. En contrapartida, Banfield llega a las 10 unidades, estirando a seis los partidos consecutivos sin poder ganar en el plano doméstico, aunque mantiene las ilusiones depositadas en las semifinales de la Copa Argentina.
Final del partido
Banfield y Rosario Central empataron 1 a 1 por la fecha 11 del Torneo Clausura.
Se juegan 4 minutos más en el Florencio Sola
Banfield y Rosario Central van por la victoria.
¡¡¡¡¡GOOOOOL DE ROSARIO CENTRAL!!!
Giovanni Cantizano con un derechazo venció a Diego Rodríguez y ahora Banfield y Rosario Central empatan 1 a 1.
ES EL PARTIDO DE LOS GOLAZOS: remate esquinado de Cantizano para el 1-1 de Rosario Central contra Banfield en el Florencio Sola. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/qjsFOsEjcS— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026
Se lo perdió Rosario Central
Una gran individualidad de Di María derivó en un rebote para Giovanni Cantizano, quien definió cruzado y desviado.
Otra chance para Banfield
Una gran maniobra de Federico Medina por derecha derivó en un centro para Adrián Balboa, pero el ex Racing reventó el travesaño y no pudo marcar el segundo.
¡NOOO! Balboa se perdió el 2-0 de Banfield contra Rosario Central. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/OhzcAjSObC— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026
Banfield cerca del segundo
Luego de un centro Adrián Balboa de cabeza estuvo muy cerca de concretar el segundo.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan el complemento Banfield y Rosario Central.
Final del primer tiempo
Banfield le gana 1 a 0 a Rosario Central por la fecha número 11 del Torneo Clausura.
¡¡¡¡¡GOOOOOL DE BANFIELD!!!!
Tomás Adoryan le rompió el arco a Jeremías Ledesma y Banfield pasa a ganar el partido por 1 a 0.
¡GOLAZO DE ADORYAN PARA EL 1-0 DE BANFIELD ANTE ROSARIO CENTRAL! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/BNZk6yQ3Vb— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026
Otra chance para Banfield
Adrián Balboa quedó mano a mano con Jeremías Ledesma y perdió el duelo.
Se salvó Rosario Central
Gran centro pasado a la cabeza de Federico Medina y Jeremías Ledesma detuvo lo que era el primer gol de la noche.
Troglio y Banfield piden penal vs. Rosario Central por mano. ¿QUÉ TE PARECIÓ? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/pFSbr74ONW— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026
Partido accidentado, ahora cambio en Banfield
No va más Lautaro Gómez e ingresa Lisandro Piñero en su lugar. Banfield se queda sin un jugador clave.
Malas noticias para Rosario Central
Se retiró lesionado Gaspar Duarte e ingresó Julián Fernández en su lugar.
GESTOS DE MUCHO DOLOR: Duarte se lesionó solo y tuvo que pedir el cambio en el PT del partido entre Rosario Central y Banfield. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/qy13RWWFRf— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026
Casi gol olímpico de Banfield
David Zalazar probó desde el córner y Jeremías Ledesma salvó a Rosario Central.
¿Fue penal?
Todo Banfield protestó infracción sobre Santiago Daniele, pero el árbitro no sancionó la pena máxima.
Comenzó el partido
Ya juegan Banfield y Rosario Central por la fecha número 11 del Torneo Clausura.
La gente de Rosario Central copando la tribuna Osvaldo Fani
Gran clima se vive en el Florencio Sola con ambas hinchadas. El público de Rosario Central alentando a su equipo como visitante después de mucho tiempo.
Ya se viene Banfield ante Rosario Central
Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan y Federico Medina, David Zalazar; Lautaro Gómez y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Federico Navarro y Franco Ibarra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer. Estadio: Florencio Sola. TV: ESPN Premium.