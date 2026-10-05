Banfield se durmió y sufrió el empate de Rosario Central sobre el final

Banfield no lo liquidó y pagó caro sus errores con un empate ante Rosario Central

Banfield ganaba con gol de Tomás Adoryán en el primer tiempo, pero Rosario Central, impulsado por los cambios de Jorge Almirón, rescató un punto a diez minutos del final gracias a Giovanni Cantizano. En el partido que cerró la fecha número 11 del Torneo Clausura, el Taladro dejó escapar la chance de sumar de a tres y el Canalla le arrebató un punto en el Florencio Sola.

El encuentro, que contó con el condimento especial de albergar a ambas parcialidades, reflejó la paridad de dos realidades opuestas: la urgencia de un local que lucha por salir del fondo y el envión de un visitante que venía dulce tras consagrarse en la Supercopa Internacional.

Banfield pegó primero

El conjunto dirigido por Pedro Troglio salió a la cancha consciente de su necesidad extrema por sumar de a tres. Pese a cederle el protagonismo y la posesión de la pelota al rival (que alcanzó el 64% de tenencia a lo largo del juego), Banfield fue punzante de contragolpe y generó las opciones más claras de la primera mitad gracias a la movilidad de Adrián Balboa.

La apertura del marcador llegó a los 41 minutos del primer tiempo. Tras una gran asistencia del atacante David Zalazar, el mediocampista Tomás Adoryán sacó un remate certero que venció la resistencia de Jeremías Ledesma para hacer estallar a las tribunas del Florencio Sola. Con la ventaja mínima, los locales se marcharon al descanso acariciando un triunfo clave.

La reacción de Rosario Central y el desahogo en el complemento

En la segunda mitad, el trámite se volvió cuesta arriba para Banfield. Las tempranas modificaciones por lesión —como el ingreso de Lisandro Piñero por Lautaro Gómez— desgastaron la estructura del dueño de casa. Por su parte, Jorge Almirón movió el banco de la visita con ambición ofensiva buscando contrarrestar las sensibles bajas que presentaba el plantel por la fecha FIFA y suspensiones.

El ingreso de la jerarquía histórica de Marco Ruben en el tramo final terminó de empujar a Central contra el arco de Diego "Ruso" Rodríguez. La insistencia tuvo su premio a los 80 minutos: luego de una trepada y posterior asistencia de Franco Ibarra, el delantero Giovanni Ismael Cantizano mandó la pelota al fondo de la red decretando el 1-1 definitivo tras la posterior convalidación del VAR.

Cómo quedan en la tabla Banfield y Rosario Central

Con este empate, Rosario Central suma 19 puntos en la Zona B, manteniéndose firmemente en los puestos de vanguardia de cara a la clasificación de los playoffs. En contrapartida, Banfield llega a las 10 unidades, estirando a seis los partidos consecutivos sin poder ganar en el plano doméstico, aunque mantiene las ilusiones depositadas en las semifinales de la Copa Argentina.