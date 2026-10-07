Banfield podrá llevar visitantes este sábado a Victoria

La 12º fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional trajo una gran noticia para Banfield . La A.Pre.Vi.De. dio el visto bueno para que los hinchas Taladro viajen a Victoria para alentar al equipo de Pedro Troglio frente a Tigre .

El encuentro correspondiente a la zona B del Torneo Clausura se jugará este sábado, desde las 19.15, en el estadio José Dellagiovanna ubicado en Guido Spano 1.053 de la localidad de Victoria , partido de San Fernando.

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La capacidad de la tribuna cabecera visitante de cemento, construida en 2006, cuenta con un aforo de entre 4.000 y 5.500 espectadores. Todavía no se determinó que cantidad de simpatizantes trasladará Banfield .

Desde que se levantó la prohibición a los visitantes, de a poco volvió el folklore a los estadios del fútbol argentino. Banfield es uno de los pioneros en abrir las puertas del Florencio Sola . Desde 2005 a la fecha dos veces Racing Club y las restantes Huracán, River Plate y este lunes pasado Rosario Central, han tenido la posibilidad de estar acompañados por sus simpatizantes en Peña y Arenales.

Estadio José Dellagiovanna, del club Tigre.

Además, dentro de un contexto económico delicado del club, la dirigencia de Banfield encabezada por Matías Mariotto pudo hacer frente a los salarios del plantel profesional y distintas áreas de la institución.

Última vez que Tigre recibió visitantes

La última vez que se jugó con público visitante en el estadio José Dellagiovanna fue hace 13 años, cuando Tigre enfrentó a San Martín de San Juan, cayendo derrotado por 3-1. Fue el 3 de junio, por el Torneo Final 2013. Los goles verdinegros fueron convertidos por Claudio Riaño, en dos oportunidades, y Gastón Caprari; mientras que Lucas Janson marcó para el Matador.

El partido a jugarse en Victoria será arbitrado por Pablo Echavarría, que estará secundado por Gabriel Chade y Matías Balmaceda. Cuarto árbitro: Agustín Panizza. VAR: Fabrizio Llobet. AVAR: Nelson Sosa. TV: ESPN Premium compartido con TNT Sports Premium.