Nahuel Losada exige un "plus" de Lanús para la recta final del Torneo Clausura

Lanús sumó un punto en Rosario tras el empate en cero frente a Newell’s, pero para Nahuel Losada quedó la sensación de que el equipo deberá dar un “plus” si es que quiere lograr el objetivo de jugar los playoffs del Torneo Clausura y clasificar por tabla anual a una copa internacional el próximo año.

El equipo de Mauricio Pellegrino estiró a cuatro los partidos invictos, con tres victorias y la reciente igualdad. Alcanzó el 6º puesto de la zona A , pero en la tabla anual continúa fuera de los puestos de Copa Sudamericana 2027.

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Para el arquero de Lanús quedó la sensación de “ser un poquito más” que Newell’s, “pero no alcanza porque estamos en un período de definición”.

De los cinco partidos que restan para la finalización del Torneo Clausura , el Granate tendrá tres como visitantes, con el clásico con Banfield en la 14º fecha. Los otros serán Platense -previo al Taladro- y Central Córdoba de Santiago del Estero. Adentro toca Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Al cierre de la 11º jornada, la diferencia con Unión de Santa Fe (9º) es de cuatro puntos.

"Con esto no nos alcanza", remarcó

Por eso, para el oriundo de Berisso “hay que ajustar las tuercas al máximo y poner lo que verdaderamente hay que poner. Queremos estar en el lote de arriba y, es más, queremos clasificar a playoffs y jugar de local. Entonces, con esto no nos alcanza, tenemos que dar un plus”.

Uno de los referentes del plantel consideró que cuentan con las herramientas para alcanzar el objetivo. “Sabemos lo que podemos dar”, afirmó, al tiempo que agregó que con el empate queda “esa sensación de haber podido dar más”.

Nahuel Losada: "Estar a la altura"

Luego de las malas experiencias en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana de la presente temporada, con eliminación en la fase de grupos en la primera y en playoffs de la segunda siendo el campeón vigente, Nahuel Losada entiende que como institución Lanús tiene la obligación de pelear por un cupo para 2027.

“Obviamente es una institución (Lanús) que te lo exige todos los años. Hay que estar a la altura. Estamos un poco relegados, pero tenemos la ilusión de meternos en un campeonato internacional”, aseguró el arquero de 33 años.

Lanús no pudo romper el cero en Rosario.

En cuanto a la actualidad de Lanús, sostuvo que “veníamos de una racha súper positiva, de tres victorias consecutivas. El arco en cero también le vamos a dar un plus, así que hay que seguir por ese camino”.

Aparece Vélez Sarsfield en el horizonte Granate, el próximo lunes 12 de octubre, desde las 16, en la Fortaleza. “En el fútbol argentino no hay partidos fáciles. Hay que pulir errores que hemos cometido tratar de ser eficaces, que es lo que nos hace pelear cosas. Y estar preparados, porque se viene un etapa muy linda”.