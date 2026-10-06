Carlos Izquierdoz sobre el interés de Estudiantes de La Plata: "Les agradecí, pero me debo a Lanús"

Carlos Izquierdoz reconoció en las últimas horas que Estudiantes de La Plata le hizo un ofrecimiento para sumarse al plantel de cara a las semifinales de la Copa Libertadores , pero que lo rechazó porque se debe “100% a Lanús ” ya que su deseo es ponerle punto final a su carrera con la camiseta Granate.

El Cali jugó esta temporada Copa Libertadores con Lanús, quedando eliminado en fase de grupos. Por ese motivo, el León pensó en él para suplir las bajas por suspensión de sus centrales, similar situación a la de Rolando Schiavi en 2009.

En diálogo con Rambla Stream, el defensor de Lanús afirmó que “al día siguiente que Estudiantes pasó a las semifinales (en Brasil, frente a Corinthians, por penales) se pusieron en contacto con mi representante de parte de la directiva. Es un objetivo en lo individual y personal que te atrae, pero hoy en día tengo mi cabeza puesta en Lanús. Hablé con Marcos Angeleri, se comunicó conmigo. Me lo comentó y le dije cuál era mi postura. Si hubiese tenido un pensamiento egoísta hubiera sido un lindo desafío, pero me debo a Lanú s”.

Me debo 100% a Lanús y quiero terminar mi carrera acá. Me ofrecieron ir a jugar y volver a Lanús, pero era todo muy forzado. Les agradecí por tenerme en cuenta Me debo 100% a Lanús y quiero terminar mi carrera acá. Me ofrecieron ir a jugar y volver a Lanús, pero era todo muy forzado. Les agradecí por tenerme en cuenta

El arraigo de Carlos Izquierdoz con Lanús es muy fuerte. La propuesta de Estudiantes de La Plata fue interesante, pero el oriundo de San Carlos de Bariloche fijó su postura. “Me debo 100% a Lanús y quiero terminar mi carrera acá. Me ofrecieron ir a jugar y volver a Lanús, pero era todo muy forzado. Les agradecí por tenerme en cuenta”, dijo en el programa Palo y Afuera.

Carlos Izquierdoz no se mueve de Lanús.

Campeón de la Copa Sudamericana 2013 y 2025 y de la Recopa Sudamericana 2026 con Lanús, el defensor aceptó la propuesta de renovar su contrato que vencía a fin de año. “Pensaba retirarme en diciembre, pero como el club tiene un proyecto lindo en el cual me siento importante y el equipo está bien, terminé extendiendo mi contrato por un año más”, manifestó Carlos Izquierdoz.

El mensaje alentador para Estudiantes

El equipo de Alexander Medina enfrentará a Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores. La ida en La Plata (15 de octubre) y la revancha en Río de Janeiro (22 de octubre). “Para pasar a la final va a tener que hacer dos partidos perfectos. Flamengo es un equipazo, no voy a descubrir nada, vienen en buena racha, primeros en el Brasileirao”, sostuvo el defensor.

Pero, no es invencible. “Independiente del Valle (en cuartos de final) los complicó y eso que habían sacado una ventaja muy importante en Ecuador. Creo que ahí van a tener que sacar esa garra que tiene Estudiantes, todo el oficio para jugar estos partidos y ojalá que terminen pasando y que jueguen la final en Montevideo, ahí suerte al que sea el rival”, concluyó el central de Lanús.