Laurita Fernández recordó una anécdota poco habitual de los comienzos de su relación con Matías Busquet . En PH Podemos Hablar , la actriz contó cómo fue la primera vez que el polista pasó a buscarla y el desagradable olor que encontró dentro del auto, una situación que después tuvo una particular solución.

La artista fue una de las invitadas del sábado 21 de noviembre a PH Podemos Hablar, por Telefe, y durante la charla repasó cómo comenzó el vínculo con su actual pareja, a quien conoció a través de Benjamín Vicuña, con quien compartía una obra de teatro.

Laurita Fernández contó que, en un principio, no tenía demasiado interés en conocer a alguien. Sin embargo, la conversación con Busquet fue avanzando, aunque el encuentro presencial demoró bastante.

Según relató, el polista le había escrito inicialmente tres años antes, después de verla en el teatro. El contacto quedó en aquella charla hasta que volvieron a cruzarse de casualidad en una carrera.

"Tres años más tarde estoy paveando con mis amigas y nos anotamos en una carrera. Vuelvo a mi casa antes de la función y me llega otro WhatsApp: recién te crucé en la carrera porque fui a acompañar a un amigo y estabas re contenta. Le contesté y empezamos a charlar a ciegas, yo empecé a pedir referencias", recordó.

El olor en el auto que desconcertó a Laurita Fernández

Cuando finalmente se concretó la primera cita, hubo un detalle que no pasó inadvertido para la actriz: el olor que sintió en el vehículo de Busquet cuando él fue a buscarla.

"Me viene a buscar en el auto y había un olor que no se podía respirar. Una baranda, olor feo. Entonces lo saludo chequeando si tenía perfume y sí, tenía. Re pulcro y prolijo", relató entre risas.

Laurita Fernández explicó que durante todo el encuentro se quedó pensando en qué podía provocar ese aroma. La respuesta, según entendió después, estaba vinculada con el trabajo de su pareja en el campo y el contacto cotidiano con los caballos.

"Estuve toda la cita analizándolo. Claro, como labura en el campo, tenía como la transpiración de los caballos y todo por las botas o cosas en el baúl y yo no sabía", explicó.

Con el paso del tiempo, la situación dejó de ser un problema para ella y hasta se convirtió en una anécdota de los comienzos de la relación. La actriz contó que ya se acostumbró a ese olor y reveló cuál fue el primer regalo que le hizo a Busquet cuando empezaron a salir. "Estoy re acostumbrada a ese olor ya y mi primer regalo cuando empezamos a salir fue un splash para el auto", contó.