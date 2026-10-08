Banfield pone micros para que sus hinchas viajen a Victoria

Banfield tendrá el acompañamientos de sus hinchas en Victoria, este sábado frente a Tigre , por la 12º fecha de la zona B del Torneo Clausura . La venta de entradas ya está habilitada para los seguidores del Taladro , que se ubicarán en la tribuna cabecera visitante del estadio José Dellagiovanna.

Además de tratarse de la primera vez que Banfield llevará visitantes desde que paulatinamente se levantó la prohibición, desde el club que preside Matías Mariotto anunciaron que podrán micros a disposición de los hinchas.

Con el objetivo de que los hinchas puedan acompañar al equipo de Pedro Troglio , aquellos que no viajen por cuenta propia, tendrán micros cuya reserva en la sede social comenzó este jueves y continuará mañana en los horarios de 12 a 20. Información importante: el costo del pasaje será abonado en efectivo.

Para los socios de Banfield el valor será de $20.000 y para no socios $25.000, tanto para adultos como para menores (deberán estar acompañados de un adulto). No hay límite de cantidad de reservas por persona y una persona puede reservar puede reservar por otras contando con nombre, apellido, DNI y contacto.

A su vez, se consignó que el horario y lugar de salida de los micros será informado vía telefónica a cada persona que haya reservado su lugar una vez que los organismos de seguridad dispongan el operativo policial.

Otros medios de transportes hasta Victoria

Quienes viajen por cuenta propia podrán hacerlo en tren Roca hasta Plaza Constitución, combinación con subte B a Retiro y tren Mitre (ramal Mitre) hasta cabecera Tigre o bajarse en Victoria, más próxima al estadio.

Gol de Ignacio Russo para el 1-0 de Tigre a Banfield en el Torneo Apertura 2025.

Para automovilistas, tomar avenida Hipólito Yrigoyen o Camino Negro para conectar con autopista Luis Dellepiane/25 de Mayo, empalmar General Paz/Panamericana (ramal Tigre). Desvío: tomar la salida hacia Uruguay-Victoria, continuar por calle Uruguay y doblar hacia la zona de Victoria para llegar a Guido Spano. El tiempo estimado es de una hora y media para el trayecto de aproximadamente 47 kilómetros entre los estadios de Banfield y Tigre.

Continúa desarrollándose la venta on-line

Las entradas populares tendrán u valor de $80.000, sin distinción de edad. No habrá venta de plateas ni se realizará venta presencial en el estadio.

Para adquirir los tickets deberán ingresar al portal de socios de Tigre (https://catigre.com.ar/socios/) y seguir los pases detallados. Habrá tiempo hasta el sábado 10 de octubre a las 15 horas.

El ingreso de la parcialidad de Banfield al estadio (tribuna visitante) se llevará a cabo por la intersección de las calles Guido Spano y Moreno.