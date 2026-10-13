Creó una maqueta del Estadio Florencio Sola de Banfield para armar en casa: la ofrece gratis

El estadio Florencio Sola, símbolo de Banfield , ya tiene su versión en papel para armar en casa. La impulsora es Geraldine Carrica, una hincha del Taladro que, después de un año y medio de trabajo, lanzó “Armá tu Lencho” para que los fanáticos puedan construir su propia maqueta y compartir la pasión por el club.

La idea nació de un deseo personal: tener una réplica del estadio a escala. En 2024, Carrica decidió concretarlo a través de su agencia de marketing, Clikar, y en 2026 terminó el proyecto que ahora pone a disposición de toda la comunidad banfileña.

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La propuesta permite descargar gratuitamente los archivos desde armatulencho.com.ar , imprimirlos y armar el estadio en casa. También hay una versión en blanco y negro para colorear, una alternativa pensada para sumar creatividad a la actividad.

Quienes prefieran evitar el armado pueden comprar la maqueta ya terminada. En ese caso, la iniciativa también ofrece una forma de colaborar con la Peña Banfield Capital, de la que Carrica forma parte.

Una pasión que viene de familia

El vínculo de Gery con el Taladro comenzó desde la infancia, de la mano de su papá, Oscar Carrica, quien la llevaba al Florencio Sola cuando era bebé. Ese amor por los colores verde y blanco sigue presente en su vida y en su participación como socia e integrante de la peña.

Aunque creció en Monte Chingolo y hace dos décadas vive en Capital Federal, mantiene una relación estrecha con Banfield y regresa al sur para alentar al equipo y encontrarse con su familia.

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Desde que se sumó a la Peña Banfield Capital en 2024, también aporta su experiencia profesional para impulsar las redes sociales de la agrupación. Su compromiso con el club la llevó, además, a conducir los festejos oficiales por los aniversarios 129 y 130 de la institución, en 2025 y 2026.

Con “Armá tu Lencho”, Carrica busca transformar esa historia personal en una experiencia compartida y acercar el estadio a los hinchas, incluso lejos de las tribunas. El proyecto está dedicado a su papá, Oscar, a quien reconoce como el origen de su pasión por Banfield.