jueves 15 de octubre de 2026
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15 de octubre de 2026
Negociaciones avanzadas.

Banfield está muy cerca de comprar el pase de Santiago Daniele

Banfield se acerca a concretar la adquisición del defensor en un monto menor al acordado inicialmente.

Banfield está cerca de comprar el pase de Santiago Daniele.

Banfield está cerca de comprar el pase de Santiago Daniele.

Banfield ya empezó a trabajar con miras a la próxima temporada de la Liga Profesional y está a detalles de cerrar la compra del pase del defensor Santiago Daniele, quien actualmente se encuentra a préstamo en el club, proveniente de Chacarita Juniors.

Según informó el medio partidario Código Banfield, el Taladro está “muy cerca” de quedarse con la ficha del marcador central y detalló que las negociaciones entre ambas instituciones se encuentran muy avanzadas.

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El club de Peña y Arenales desembolsaría USD 60.000 para quedarse con la totalidad del pase de Daniele, agregó por su parte el periodista Facundo Cortés, en lo que sería una operación muy fructífera desde lo económico para la institución de Lomas de Zamora.

En caso de concretarse este acuerdo, la entidad que preside Matías Mariotto adquiriría la ficha del defensor por una cifra considerablemente menor a la que indicaba el primer acuerdo firmado entre ambos clubes, sacándole provecho a la situación contractual del futbolista con el "Funebrero".

Daniele había llegado a Banfield a principios de 2025 mediante un préstamo por 12 meses sin cargo y con una opción de compra fijada en USD 250.000 por el 50% de la ficha. Esa cesión se extendió en enero, aunque sin hacer uso de la opción estipulada. Y como el futbolista no renovó su contrato con Chacarita, se abrió esta gran oportunidad para adquirir la totalidad de su pase.

Con este panorama, y aprovechando que Daniele quedaría con el pase en su poder a partir de diciembre, Banfield realizó una propuesta económica mucho más baja que la pautada originalmente, y todo está encaminado para que la transferencia se concrete en lo inmediato.

Los números de Daniele en Banfield

Si bien llegó para reforzar el plantel de Reserva, sus buenas actuaciones le permitieron dar el salto al primer equipo en cuestión de meses y, desde la llegada de Pedro Troglio, se afianzó como una pieza habitual dentro del plantel profesional del "Taladro".

Justamente, con Troglio como entrenador, Daniele jugó todos sus partidos en la Primera División de Banfield. Su debut se produjo en el empate 0 a 0 ante Defensa y Justicia por la primera fecha del Torneo Clausura 2025 y, hasta el momento, acumula 21 partidos disputados, en los que no convirtió goles y brindó una asistencia.

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