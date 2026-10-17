Talleres de Escalada perdió con Deportivo Merlo y sumó un nuevo traspié

Talleres de Escalada perdió de visitante y acumuló su tercer partido sin ganar

Ya sin chances de pelear por el primer puesto y con su boleto asegurado para el Reducido, Talleres de Escalada transita la recta final de la Primera B sin grandes objetivos y este sábado, sin nada en juego, perdió por 2-1 contra Deportivo Merlo en el marco de la fecha 39.

En el estadio José Manuel Moreno, el equipo de Lucas Licht se vio soprendido por un Charro contudente, que fue efectivo en el primer tiempo, y no le alcanzó con la mejoría del segundo tiempo para llevarse al menos un punto de su visita al Oeste.

El local abrió el marcador sobre los 12 minutos con un lindo gol de Emanuel Quinteros: el 10 recibió un pase de cabeza de Gugenheim, quien estuvo lúcido para encontrarlo tras un centro desde la derecha de Benítez, y luego de sacarse un rival de encima, el creativo la clavó junto al palo para establecer el 1-0.

A partir de ahí, el partido se abrió para Merlo, que le cedió el balón al Tallarín y esperó su momento para ampliar el marcador. Y eso pasó sobre 43 minutos cuando Iván Sandoval marcó el segundo después de un centro atrás del lateral Vallejos.

La diferencia de dos goles parecía sentenciar la historia, pero Talleres quiso vender cara su derrota en el complemento y salió decidido a pararse en campo rival. Sin embargo, el descuento llegó recién sobre los 37 minutos por intermedio de Matías Samaniego y se quedó sin tiempo para dar vuelta la historia, ya que el local no mostró fisuras en los instantes finales y se quedó con los tres puntos.