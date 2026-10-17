Talleres de Escalada perdió con Deportivo Merlo y sumó un nuevo traspié

Talleres de Escalada perdió de visitante y acumuló su tercer partido sin ganar
Ya sin chances de pelear por el primer puesto y con su boleto asegurado para el Reducido, Talleres de Escalada transita la recta final de la Primera B sin grandes objetivos y este sábado, sin nada en juego, perdió por 2-1 contra Deportivo Merlo en el marco de la fecha 39.
En el estadio José Manuel Moreno, el equipo de Lucas Licht se vio soprendido por un Charro contudente, que fue efectivo en el primer tiempo, y no le alcanzó con la mejoría del segundo tiempo para llevarse al menos un punto de su visita al Oeste.
El local abrió el marcador sobre los 12 minutos con un lindo gol de Emanuel Quinteros: el 10 recibió un pase de cabeza de Gugenheim, quien estuvo lúcido para encontrarlo tras un centro desde la derecha de Benítez, y luego de sacarse un rival de encima, el creativo la clavó junto al palo para establecer el 1-0.
A partir de ahí, el partido se abrió para Merlo, que le cedió el balón al Tallarín y esperó su momento para ampliar el marcador. Y eso pasó sobre 43 minutos cuando Iván Sandoval marcó el segundo después de un centro atrás del lateral Vallejos.
La diferencia de dos goles parecía sentenciar la historia, pero Talleres quiso vender cara su derrota en el complemento y salió decidido a pararse en campo rival. Sin embargo, el descuento llegó recién sobre los 37 minutos por intermedio de Matías Samaniego y se quedó sin tiempo para dar vuelta la historia, ya que el local no mostró fisuras en los instantes finales y se quedó con los tres puntos.
Final del partido: Deportivo Merlo 2 vs. 1 Talleres de Escalada
Con goles de Quinteros y Sandoval, el Charro se hizo fuerte de local y le ganó por 2-1 a Talleres de Escalada, que descontó cerca del final por Samaniego pero no pudo lograr la heroíca. Ahora, el objetivo es llegar con buenas sensaciones al Reducido.
Tiempo cumplido: se juegan cinco minutos más
GOOOOOL DE TALLERES DE ESCALADA
Después de tanto ir, Talleres de Escalada tuvo su premio y a los 37 minutos logró el descuento: Matías Samaniego aprovechó un mal rechazo de Figueredo tras un centro desde la izquierda y con un violento remate marcó el 1-2.
Se perdió el descuento Talleres de Escalada
A los 32 minutos, y tras una buena jugada, que tuvo un toque sutil de taco de Leonel Barrios, Ignacio Colombini quedó mano a mano para descontar, pero su remate terminó por encima del travesaño.
Talleres empuja, domina, pero no lastima
Obligado por la necesidad, Talleres de Escalada monopoliza el juego desde el inicio del complemento, pero Deportivo Merlo está firme en defensa.
Arrancó el segundo tiempo
Después de un flojo primer tiempo, Talleres de Escalada va por la remontada en el estadio José Manuel Moreno.
Final del primer tiempo
Deportivo Merlo fue efectivo, concretó cada ataque serio que tuvo y se fue al descaso con una victoria parcial por 2-0 ante un Talleres de Escalada que contó con el protagonismo, pero le costó lastimar.
GOL DE DEPORTIVO MERLO
A los 44 minutos, el local construyó un buen ataque por derecha e Iván Sandoval lo transformó en el gol con una precisa definición dentro del área.
Merlo se cierra en defensa y espera por una contra
Talleres de Escalada continúa con el protagonismo, aunque le cuesta romper el cerrojo defensivo del local, que no le deja huecos en campo propio y espera por una contra para ampliar la diferencia.
Talleres va por el empate y se acerca con peligro
Después de asimilar al golpe, el Tallarín comenzó a tomar el dominio de las acciones a partir de los 20 minutos y de a poco, comienza acercarse con peligro. Aún le falta estar más fino en el último toque.
GOL DE DEPORTIVO MERLO
A los 12 minutos, y tras una buena jugada, Quintero recibió en el borde del área, enganchó y la clavó justo al palo para el 1 a 0.
¡Arrancó el partido!
Deportivo Merlo y Talleres de Escalada ya juegan los primeros minutos por la fecha 40 de la Primera B.
Las formaciones de Deportivo Merlo y Talleres de Escalada
Merlo: Tomás Figueroa; Lucas Vallejos, Leandro Figueredo, Agustín Minnicelli, Lautaro Alfieri; Facundo Aguerre, Franco Benítez, Emanuel Quinteros, David Maguicha; Carlos Gugenheim, Iván Sandoval.
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Maximiiano Rodríguez, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Axel Arce, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Claudio Mosca; Matías Samaniego, Federico Martínez.
Arbitro: Gabriel Gutiérrez.