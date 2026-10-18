Los Andes empató con All Boys y se quedó sin chances de clasificar al Reducido

Los Andes empató con All Boys en el Gallardón y se quedó sin Reducido
Los Andes empató 1 a 1 frente a All Boys en el Eduardo Gallardón, en un encuentro correspondiente a la fecha 34 de la Zona A de la Primera Nacional. Con este resultado, el conjunto de Lomas de Zamora se despidió matemáticamente de toda chance de clasificar al torneo Reducido por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.
El Milrayitas salió a buscar el protagonismo con más empuje que juego claro, sabiendo que solo le servía sumar de a tres para mantener viva la ilusión matemática. Tras un primer tiempo chato y con pocas aproximaciones en las áreas, las emociones llegaron en el complemento.
A los 12 minutos del segundo tiempo, Facundo Villarreal rompió la paridad y desató el festejo en Lomas con una gran definición que puso en ventaja al local. Sin embargo, la alegría duró poco. All Boys reaccionó, adelantó sus líneas y a los 28 minutos capitalizó una jugada preparada desde un tiro de esquina: Alejo Tabares capturó el balón y sacó un remate certero que venció la resistencia del arquero local para estampar el 1 a 1 definitivo.
Fin de la ilusión para Los Andes
En los minutos finales, Los Andes buscó el gol de la victoria con desesperación, pero chocó contra sus propias limitaciones y la solidez defensiva del "Albo".
El pitazo final decretó un reparto de puntos que dejó un sabor completamente amargo en el Gallardón. A falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, la distancia en la tabla de posiciones se volvió inalcanzable, consumando el golpe deportivo para los de Lomas de Zamora, que deberán empezar a planificar la próxima temporada en la categoría.
Ahora quedarán dos choques ante Estudiantes de Caseros y Mitre de Santiago del Estero para cumplir con el calendario. Los Andes suma 41 puntos y quedó a 7 unidades de Almirante Brown con 6 puntos en juego. Ya sin chances matemáticas de ir por el Reducido.
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Final del partido
Los Andes y All Boys igualaron 1 a 1 por la fecha número 34 de la Primera Nacional.
Los Andes busca el gol de la victoria
El Milrayitas intenta por las bandas, con centros, pero no logra el desnivel. Minutos finales.
Arremete Los Andes
Un desvío de Mauricio Asenjo casi pone el segundo, pero apareció Juan Pablo Noce.
Se lo perdió All Bolys
El conjunto de Floresta buscó con la escalada de Hernán Grana por la derecha, cambió de perfil y su disparo se fue desviado.
¡¡¡¡GOOOOL DE ALL BOYS!!!!
Luego de una gran tapada de Sebastián López, apareció Alejo Tabares tras un córner y pone la igualdad en el marcador.
"Alejo Tabares"Por el gol del jugador de All Boys para igualar el partido ante Los Andes. https://t.co/q5hLWa78ZE— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 18, 2026
Se salvó milagrosamente All Boys
Julián Rodríguez Vuotto tuvo el segundo para Los Andes, pero el arquero Juan Pablo Noce evitó la caída de su arco.
Los Andes cerca del segundo
Por intermedio de Nazareno Fernández Colombo, el Milrayitas llegó con peligro pero no pudo definir.
¡¡¡¡¡GOOOOOL DE LOS ANDES!!!!!
Buena maniobra de Matías González, quien envió el centro al corazón del área y apareció Facundo Villarreal para poner el 1 a 0.
"Facundo Villarreal"Por el gol del jugador de Los Andes ante All Boys que lo condena aún más en la zona roja. https://t.co/kM9PStF7sM— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 18, 2026
César Monasterio mueve el banco de suplentes de Los Andes
A la cancha Franco Tisera por Mario Galeano. De esta manera, Los Andes buscará con el juego aéreo tratar de romper el cero.
Los Andes al acecho
El Milrayitas busca permanentemente a Mauricio Asenjo aunque no logra claridad en ataque.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan el complemento Los Andes y All Boys en el Eduardo Gallardón.
Final del primer tiempo
Los Andes y All Boys igualan 0 a 0 por la fecha número 34 de la Primera Nacional.
Los Andes y All Boys empatan 0 a 0 en el Eduardo Gallardón.
Se animó Los Andes
Una jugada con sociedad en ataque finalizó con un remate débil de Matías González para Los Andes. Fue la más clara del primer tiempo.
Los Andes apura a All Boys
El Milrayitas busca con centros a Mauricio Asenjo, pero no hay coordinacion entre los delanteros y el mediocampo.
Los Andes y All Boys pelean más de lo que juegan
El Milrayitas y el Albo proponen pero no lograr sacarse diferencias.
Juego friccionado en la mitad de la cancha
Mauricio Asenjo cometió una dura infracción y el árbitro le perdonó la vida.
Primera clara de peligro para Los Andes
Cortó Gabriel Cañete en el medio, habilitó a Matías González que no estuvo preciso para definir.
Los Andes intenta pero no puede ser profundo
El Milrayitas busca sociedades en la mitad de la cancha, pero no logra ser vertical. Poco de Facundo Villarreal y Matías González en la creación y el equipo lo sufre.
Comenzó el partido
Ya juegan Los Andes y All Boys en el Eduardo Gallardón.
Ya se viene Los Andes ante All Boys
Formaciones confirmadas:
Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Nazareno Fernández Colombo; Facundo Villarreal, Gabriel Cañete, Juan Manuel Vázquez, Mario Galeano; Matías González y Mauricio Asenjo. DT: César Monasterio.
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All Boys: Juan Pablo Noce; Hernán Grana, Felipe Coronel, Maximiliano Coronel, Alejo Tabares; Nicolás Barrientos, Gustavo Turraca, Gabriel Ramírez, Emiliano Purita; Matías Nouet y Lucas Cano. DT: Fabián Nardozza.
Estadio: Eduardo Gallardón.
Árbitro: Yamil Possi.
Transmisión: LPF Play.