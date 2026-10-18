Los Andes empató con All Boys y se quedó sin chances de clasificar al Reducido

Los Andes empató con All Boys en el Gallardón y se quedó sin Reducido

Los Andes empató 1 a 1 frente a All Boys en el Eduardo Gallardón, en un encuentro correspondiente a la fecha 34 de la Zona A de la Primera Nacional. Con este resultado, el conjunto de Lomas de Zamora se despidió matemáticamente de toda chance de clasificar al torneo Reducido por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

El Milrayitas salió a buscar el protagonismo con más empuje que juego claro, sabiendo que solo le servía sumar de a tres para mantener viva la ilusión matemática. Tras un primer tiempo chato y con pocas aproximaciones en las áreas, las emociones llegaron en el complemento.

A los 12 minutos del segundo tiempo, Facundo Villarreal rompió la paridad y desató el festejo en Lomas con una gran definición que puso en ventaja al local. Sin embargo, la alegría duró poco. All Boys reaccionó, adelantó sus líneas y a los 28 minutos capitalizó una jugada preparada desde un tiro de esquina: Alejo Tabares capturó el balón y sacó un remate certero que venció la resistencia del arquero local para estampar el 1 a 1 definitivo.

Fin de la ilusión para Los Andes

En los minutos finales, Los Andes buscó el gol de la victoria con desesperación, pero chocó contra sus propias limitaciones y la solidez defensiva del "Albo".

El pitazo final decretó un reparto de puntos que dejó un sabor completamente amargo en el Gallardón. A falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, la distancia en la tabla de posiciones se volvió inalcanzable, consumando el golpe deportivo para los de Lomas de Zamora, que deberán empezar a planificar la próxima temporada en la categoría.

Ahora quedarán dos choques ante Estudiantes de Caseros y Mitre de Santiago del Estero para cumplir con el calendario. Los Andes suma 41 puntos y quedó a 7 unidades de Almirante Brown con 6 puntos en juego. Ya sin chances matemáticas de ir por el Reducido.